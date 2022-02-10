Українець збирався спершу поїхати велосипедом до Словаччини, але увійшов у смак і вирушив до Португалії / pixabay.com

Українець проїхав велосипедом через 7 країн, щоб дістатись до океану

Українець проїхав велосипедом через 7 країн, щоб дістатись до океану

Юрій за 3 місяці подолав майже 5 000 км велосипедом, ночував у наметі, і дістався до океану в Португалії.

До України повернувся 32-річний Юрій Петрань родом з Хмельницької області, який ще в листопаді навантажив свій велосипед їжею і наметом та самотужки рушив у подорож через пів Європи та подолав майже 5 000 км.

Про це 10 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Мандрівника, який три місяці не був удома, зустріли в аеропорту друзі з плакатами, повітряними кульками, шампанським та його улюбленим салатом олів’є. Юрій розповів, що трішки відвик від друзів у мандрівці, був тільки з телефоном та велосипедом.

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"Планував доїхати тільки до Словенії, якщо запустять в Європу. Бо я їхав абсолютно без вакцинації, без тестів. А потім увійшов у кураж і вирішив доїхати до океану", ­– розповів мандрівник.

Врешті він подолав майже 5 000 км через сім країн до Португалії, де океан. Щодня проїжджав до 100 км із багажем каструль, їжі і наметом. Інколи Юрій пробирався через багнюку та кучугури, а ночував або в українців, які живуть у кожній з країн, або просто неба.

"Вночі до мене прийшов якийсь невідомий гість – чи то був дикий кабан, чи то олень. Я вдав, що я мертвий,сплю, поки не пішов. Було трішки тривожно", – поділився враженнями мандрівник.

Він розповів, що коли побачив океан, це було чимось неймовірним.

За три місяці Юрій витратив 1200 євро.

"Я стараюся подоржувати бюджетно. І з велосипедом ти можеш потрапити в місця, куди не заїдеш машиною", – розповів мандрівник.

Найбільше грошей пішло на покупку їжі, трохи – на екскурсії, хостели, коли ночі були надто холодними, і ­– фото у Венеції.

"У вас були такі фотографії на 100 євро? Бо там мені виписали штраф. У Венецію, в саме місто не можна взагалі з велосипедом заїжджати, тільки як пішохід", – розповів Юрій.

Тепер він планує поїхати додому, побачити рідних, але потім знову плануватиме поїздку велосипедом в екозитичні країни.

32-річний мандрівник, який проїхав на велосипеді пів Європи, повернувся до України

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