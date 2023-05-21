В ночь на воскресенье, 21 мая, произошла "бавовна" во временно оккупированном Бердянске.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, также соответствующую информацию распространил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Взрывы прогремели недалеко от порта, говорят горожане, публикуя фото задымления и пожара. Официальных подробностей пока нет.

Напомним, что в ночь на 21 мая произошла "бавовна" в Белгородской области. Взрывы прогремели в Шебекинском районе. Местные власти сообщили о пожаре на полигоне.