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"Бавовна" во временно оккупированном Бердянске

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
21
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" во временно оккупированном Бердянске

В Бердянске прогремели взрывы утром 21 мая. / Фото: из соцсетей

Взрывы прогремели неподалеку от порта.

В ночь на воскресенье, 21 мая, произошла "бавовна" во временно оккупированном Бердянске.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, также соответствующую информацию распространил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Взрывы прогремели недалеко от порта, говорят горожане, публикуя фото задымления и пожара. Официальных подробностей пока нет.

Напомним, что в ночь на 21 мая произошла "бавовна" в Белгородской области. Взрывы прогремели в Шебекинском районе. Местные власти сообщили о пожаре на полигоне.

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