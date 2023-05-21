Украинские гимнастки стали серебряными призерками чемпионата Европы

Украинские спортсменки заняли второе место в командном первенстве на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку, столице Азербайджана.

Об этом информирует пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Серебряные медали получили спортсменки, выступавшие по индивидуальной программе: Виктория Оноприенко, Полина Карика, Полина Городнича. Также вицечемпионками стали гимнастки в групповых упражнениях: Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Дарья Дуда, Диана Баева и Елизавета Азза.

Серебряная сумма подопечных Ирины Дерюгиной составила 311,800, вперед они пропустили только представительниц Болгарии - 324,500. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Израиля - 310,200.

Ранее мы сообщали, что 19-летний украинец Илья Ковтун стал самым титулованным гимнастом Кубка мира. Он выиграл два личных зачета планетарного первенства по спортивной гимнастике.