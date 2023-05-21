В Швейцарии разбился самолет: есть погибшие

Авария произошла в горной местности в лесу.

В субботу, 20 мая, в швейцарской коммуне Пон-де-Мартель разбился легкомоторный самолет. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает Reuters.

На месте погибли пилот и двое пассажиров. Спасательная операция оказалась сложной, поскольку авария произошла в горной местности в лесу, недалеко от села Ла Комб Дернье.

Причина аварии пока неизвестна, но уже идет расследование, рассказали местные полицейские.

Ранее мы сообщали, что в Колумбии живыми нашли четырех детей через две недели после падения самолета, на борту которого они находились. Среди спасенных — 11-месячный младенец, а также дети 4, 9 и 13 лет.