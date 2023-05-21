Россия и Беларусь продолжили совместные "учения"

"Учения" ВС РБ и РФ в Беларуси продлили по меньшей мере до 28 мая.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Продолжение "учений" на белорусских полигонах с 22 мая выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) – до 27 мая;

Полигон "Гожский" 6 омбр (Гродненский район) – до 27 мая;

Полигон "Брестский" 38 одшбр (Брестский район) – до 27 мая;

Полигон "Осиповичский" 51 абр (Осиповичский район) – до 26 мая;

212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) – до 26 мая;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) — до 28 мая;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) – до 27 мая;

Полигон "Лепельский" 19 омбр (Лепельский район) – до 28 мая.

Общее число продолжений "учений", которые начались 29 апреля прошлого года, составляет уже 56 недель.

Напомним, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе и F-16.