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Россия и Беларусь продолжили совместные "учения"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия и Беларусь продолжили совместные "учения"

РФ и РБ в очередной раз продолжили "обучение"

Общее количество продолжений "учений" составляет уже 56 недель.

"Учения" ВС РБ и РФ в Беларуси продлили по меньшей мере до 28 мая.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Продолжение "учений" на белорусских полигонах с 22 мая выглядит следующим образом:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) – до 27 мая;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр (Гродненский район) – до 27 мая;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр (Брестский район) – до 27 мая;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр (Осиповичский район) – до 26 мая;
  • 212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) – до 26 мая;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) — до 28 мая;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) – до 27 мая;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр (Лепельский район) – до 28 мая.

Общее число продолжений "учений", которые начались 29 апреля прошлого года, составляет уже 56 недель.

Напомним, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе и F-16.

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Дата публикации
Просмотры
322
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