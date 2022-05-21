С днем Иоанна Богослова: приветствие к церковному празднику

21 мая 2022 года – праздник Иоанна Богослова. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с праздником Иоанна Богослова.
С Днем Иоанна Богослова: стихи
С днем Иоанна Богослова поздравляю,
И радости хочу я пожелать,
Пусть вера вашу душу очищает,
Любовь будет сердце наполнять!
Пусть вам удача головой кивает,
И в жизни в каждом деле повезет,
Пусть счастье никогда не покидает
И радость в вашей жизни наступает!
***
В день Ивана Богослова
Склонив голову, войдите в храм,
Пусть в этот день власть над словом
Евангелист подарит вам!
Пусть озарит вас вдохновение,
Чтобы почувствовав призыв благий,
Сумели выразить волнение
Ваши стихотворные ряды!
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День Иоанна Богослова настал,
И в этот праздник радости желаю!
Чтобы этот день любовь вам подарил,
И счастья пусть век не покидает!
Пусть к вам мечта, конечно же, придет,
И в новом дне воплотится!
Пусть искренность вас в этой жизни ждет,
Счастливый миг – повторится!
***
С Днем Иоанна Богослова
Хочу я тебя приветствовать,
И снова в этот праздник, и снова
Удачи я буду желать.
Добра, и просто верить в чудо,
И счастье в жизни испытать.
Искать любовь везде и всюду,
И никогда не потерять!
***
Сегодня день святого Иоанна Богослова
Он нам о тайнах Библии поведал
Сегодня не должны произносить плохого слова
Все те, кто в Бога свято в жизни верил
Радостью лица облучены сегодня
Да прибудет с вами Бог
И пусть слова святого Иоанна Богослова
Никто не забудет ни одно!
Поздравления с праздником Иоанна Богослова в прозе
Поздравляю тебя с праздником и в день Иоанна Богослова хочу пожелать как можно больше радости и добра, взаимопонимания с близкими и умения ценить своих родных! Пусть жизнь будет наполнена смыслом! Чаще молитесь и воздастся вам за все!
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Поздравляю вас со святым праздником – днем Иоанна Богослова! Желаю в этот день, как, впрочем, и всегда делать добро и совершать хорошие поступки. Желаю помнить, что самое главное в жизни – это любовь, да простите ее всем и она обязательно вернется назад!
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Поздравляю тебя с праздником и желаю, чтобы день Иоанна Богослова принес хорошее настроение и праздничные эмоции! Верь в лучшее и помни о том, что только Господь велик и милосерден настолько, чтобы прощать наши грехи и преподносить уроки!
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Примите от меня поздравления с Днем Иоанна Богослова. В этот замечательный праздник хочется пожелать радости, добра, терпения и везения! Пусть отличное настроение будет залогом взаимопонимания с родными и близкими!
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Поздравляю тебя с праздником и желаю, чтобы день Иоанна Богослова принес хорошее настроение и праздничные эмоции! Верь в лучшее и помни о том, что только Господь велик и милосерден настолько, чтобы прощать наши грехи!