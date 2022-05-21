З днем Іоанна Богослова: привітання до церковного свята

21 травня 2022 року - свято Іоанна Богослова. ТСН.ua підібрав для вас привітання зі святом Іоанна Богослова.
З Днем Іоанна Богослова: вірші
З днем Іоанна Богослова вітаю,
І радості хочу я побажати,
Нехай віра вашу душу очищає,
Любов буде серце наповнювати!
Хай вам удача головою киває,
І в житті в кожній справі пощастить,
Хай щастя ніколи не покидає,
І радість у вашому житті настає!
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В день Івана Богослова
Схиливши голову, увійдіть в храм,
Нехай у цей день владу над словом
Євангеліст подарує вам!
Нехай осяє вас натхнення,
Щоб відчувши заклик благий,
Зуміли висловити хвилювання
Ваші віршовані ряди!
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День Іоанна Богослова настав,
І в це свято радості бажаю!
Щоб цей день кохання вам подарував,
І щастя хай повік не покидає!
Нехай до вас мрія, звичайно ж, прийде,
І в новому дні втілиться!
Нехай щирість вас в цьому житті чекає,
Щаслива мить – повториться!
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З Днем Іоанна Богослова
Хочу я тебе вітати,
І знову в це свято, і знову
Удачі я буду бажати.
Добра, і просто вірити в диво,
І щастя в житті випробувати.
Шукати любов скрізь і всюди,
І ніколи не втратити!
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Сьогодні день святого Івана Богослова
Він нам про таємниці Біблії повідав
Сьогодні не повинні вимовляти поганого слова
Всі ті, хто в Бога свято в житті вірив
Радістю обличчя опромінені сьогодні
Нехай прибуде з вами Бог
І нехай слова святого Іоанна Богослова
Ніхто не забуде ні одно!
Привітання зі святом Іоанна Богослова в прозі
Вітаю тебе зі святом і в день Івана Богослова хочу побажати якомога більше радості і добра, взаєморозуміння з близькими і вміння цінувати своїх рідних! Нехай життя буде наповнене сенсом! Частіше моліться і воздасться вам за все!
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Вітаю вас зі святим святом – днем Іоанна Богослова! Бажаю в цей день, як, втім, і завжди, робити добро і робити гарні вчинки. Бажаю пам’ятати, що найголовніше у житті – це любов, так даруйте її всім і вона обов’язково повернеться назад!
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Вітаю тебе з святом і бажаю, щоб день Іоанна Богослова приніс гарний настрій та святкові емоції! Вір в краще і пам’ятай про те, що тільки Господь великий і милосердний настільки, щоб прощати наші гріхи і підносити уроки!
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Прийміть від мене привітання з Днем Іоанна Богослова. У це чудове свято хочеться побажати радості, добра, терпіння і везіння! Хай відмінний настрій буде запорукою взаєморозуміння з рідними і близькими!
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Вітаю тебе зі святом і бажаю, щоб день Іоанна Богослова приніс гарний настрій і святкові емоції! Вір в краще і пам’ятай про те, що тільки Господь великий і милосердний настільки, щоби прощати наші гріхи!