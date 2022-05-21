З днем Іоанна Богослова: привітання до церковного свята

21 травня 2022 року - свято Іоанна Богослова. ТСН.ua підібрав для вас привітання зі святом Іоанна Богослова.

З Днем Іоанна Богослова: вірші

З днем Іоанна Богослова вітаю,

І радості хочу я побажати,

Нехай віра вашу душу очищає,

Любов буде серце наповнювати!

Хай вам удача головою киває,

І в житті в кожній справі пощастить,

Хай щастя ніколи не покидає,

І радість у вашому житті настає!

***

В день Івана Богослова

Схиливши голову, увійдіть в храм,

Нехай у цей день владу над словом

Євангеліст подарує вам!

Нехай осяє вас натхнення,

Щоб відчувши заклик благий,

Зуміли висловити хвилювання

Ваші віршовані ряди!

***

День Іоанна Богослова настав,

І в це свято радості бажаю!

Щоб цей день кохання вам подарував,

І щастя хай повік не покидає!

Нехай до вас мрія, звичайно ж, прийде,

І в новому дні втілиться!

Нехай щирість вас в цьому житті чекає,

Щаслива мить – повториться!

***

З Днем Іоанна Богослова

Хочу я тебе вітати,

І знову в це свято, і знову

Удачі я буду бажати.

Добра, і просто вірити в диво,

І щастя в житті випробувати.

Шукати любов скрізь і всюди,

І ніколи не втратити!

***

Сьогодні день святого Івана Богослова

Він нам про таємниці Біблії повідав

Сьогодні не повинні вимовляти поганого слова

Всі ті, хто в Бога свято в житті вірив

Радістю обличчя опромінені сьогодні

Нехай прибуде з вами Бог

І нехай слова святого Іоанна Богослова

Ніхто не забуде ні одно!

Привітання зі святом Іоанна Богослова в прозі

Вітаю тебе зі святом і в день Івана Богослова хочу побажати якомога більше радості і добра, взаєморозуміння з близькими і вміння цінувати своїх рідних! Нехай життя буде наповнене сенсом! Частіше моліться і воздасться вам за все!

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Вітаю вас зі святим святом – днем Іоанна Богослова! Бажаю в цей день, як, втім, і завжди, робити добро і робити гарні вчинки. Бажаю пам’ятати, що найголовніше у житті – це любов, так даруйте її всім і вона обов’язково повернеться назад!

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Вітаю тебе з святом і бажаю, щоб день Іоанна Богослова приніс гарний настрій та святкові емоції! Вір в краще і пам’ятай про те, що тільки Господь великий і милосердний настільки, щоб прощати наші гріхи і підносити уроки!

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Прийміть від мене привітання з Днем Іоанна Богослова. У це чудове свято хочеться побажати радості, добра, терпіння і везіння! Хай відмінний настрій буде запорукою взаєморозуміння з рідними і близькими!

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Вітаю тебе зі святом і бажаю, щоб день Іоанна Богослова приніс гарний настрій і святкові емоції! Вір в краще і пам’ятай про те, що тільки Господь великий і милосердний настільки, щоби прощати наші гріхи!

День Іоанна Богослова: картинки українською

Привітання зі святом Іоанна Богослова / Фото: ТСН.ua

Привітання зі святом Іоанна Богослова / Фото: ТСН.ua

Привітання зі святом Іоанна Богослова / Фото: ТСН.ua

Привітання зі святом Іоанна Богослова / Фото: ТСН.ua