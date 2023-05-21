Астрологический прогноз на 21 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, которые долгое время откладывались на потом – сегодня энергии хватит на любые, даже очень сложные и трудоемкие, проекты.
Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный, охра.
Счастливые камни дня: карнеол, джеспилит, рубин.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день – особенно если они так или иначе связанны с головой – могут длиться долго и сложно поддаваться излечению, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же принять соответствующие меры.
Питание дня: нельзя злоупотреблять алкоголем, табакококурением и кофе.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Дачные работы дня: садовые и огородные растения нужно чаще удобрять и поливать.
Магия и мистика дня: можно заготавливать лечебные травы, делать из них снадобья и отвары, а также снимать порчу, сделанную на одиночество и безбрачие.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит принимать их во внимание.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – последствия могут быть непредсказуемыми, поэтому желательно держать негативные эмоции под контролем.
Цитата дня: «Каждому нужен кто-то, кто его выслушает» (Чак Паланик).
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