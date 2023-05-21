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Астрологический прогноз на 21 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
5
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 21 мая

Астропрогноз на сегодня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, которые долгое время откладывались на потом – сегодня энергии хватит на любые, даже очень сложные и трудоемкие, проекты.

Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный, охра. 

Счастливые камни дня: карнеол, джеспилит, рубин.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день – особенно если они так или иначе связанны с головой – могут длиться долго и сложно поддаваться излечению, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же принять соответствующие меры. 

Питание дня: нельзя злоупотреблять алкоголем, табакококурением и кофе. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Дачные работы дня: садовые и огородные растения нужно чаще удобрять и поливать. 

Магия и мистика дня: можно заготавливать лечебные травы, делать из них снадобья и отвары, а также снимать порчу, сделанную на одиночество и безбрачие. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит принимать их во внимание. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – последствия могут быть непредсказуемыми, поэтому желательно держать негативные эмоции под контролем. 

Цитата дня: «Каждому нужен кто-то, кто его выслушает» (Чак Паланик). 

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Дата публикации
Просмотры
5
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