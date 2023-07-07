Резников провел телефонный разговор с Остином

Коллеги обсудили в том числе и новые проекты, связанные с поставкой вооружения в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом Резников сообщил на своей странице в Twitter.

"У меня был продуктивный телефонный разговор с коллегой Ллойдом Остином. Обсудили текущую ситуацию на передовой и последующие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы. Мы сверили часы перед следующим заседанием контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО", — написал он.

Также коллеги обсудили новые проекты, связанные с поставкой разных видов вооружения в Украину. Резников анонсировал хорошие новости.

Напомним, по данным Reuters, Вашингтон 7 июля объявит о новом пакете помощи для Украины. США могут передать для ВСУ в том числе и кассетные боеприпасы.