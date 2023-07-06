Захватчики ночью атаковали Львов: все подробности ракетного удара

В ночь на четверг, 6 июля, россияне атаковали Львов. Сейчас известно о 3 погибших и 8 раненых. Из-за террора окупантов повреждены жилой дом и объект критической инфраструктуры.

Об этом информируют мэр Львова Андрей Садовой и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Около 02:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, охватившую в том числе и западные регионы. Воздушные Силы ВСУ сообщили о запуске вражеских ракет из акватории Черного моря. Сначала они летели в сторону Киева, но затем сменили траекторию и полетели на запад.

Взрывы во Львове и их последствия

Первые взрывы этой ночью во Львове прогремели около 02:30. В течение следующих 40 минут город Льва услышал еще серию взрывов. Кое-где произошли перебои со светом и мобильной связью. 03:18 – отбой тревоги.

Около 03:35 стало известно о том, что россияне повредили объект критической инфраструктуры, а вскоре и о трагедии в жилом доме. Сначала в мэрии сообщили о 4 пострадавших, но количество возросло до 8, затем стало известно и о трех погибших. Повреждены 60 квартир и 50 машин.

На месте трагедии спасатели и полицейские разбирают завалы и достают из-под них людей. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.