Взрывы раздались на юге Украины

В ночь на пятницу, 7 июля, в Одесской области произошли взрывы во время воздушной тревоги.

О звуках взрывов в регионе сообщают местные СМИ.

Предварительно работает ПВО. Официальных подробностей пока нет. Движение вражеских дронов в сторону севера зафиксировано в Николаевской области, информирует глава ОВА Виталий Ким.

Напомним, Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БпЛА, а в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.