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Взрывы раздались на юге Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
833
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались на юге Украины

Взрывы раздались в Одесской области 7 июля / Фото: ТСН.ua

Зафиксировано движение вражеских дронов в сторону севера.

В ночь на пятницу, 7 июля, в Одесской области произошли взрывы во время воздушной тревоги.

О звуках взрывов в регионе сообщают местные СМИ.

Предварительно работает ПВО. Официальных подробностей пока нет. Движение вражеских дронов в сторону севера зафиксировано в Николаевской области, информирует глава ОВА Виталий Ким.

Напомним, Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БпЛА, а в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
833
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