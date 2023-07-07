Резніков провів телефонну розмову з Остіном

Колеги обговорили зокрема й нові проєкти, пов’язані з постачанням озброєння до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагона Ллойдом Остіном.

Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я мав продуктивну телефонну розмову з колегою Ллойдом Остіном. Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання. Ми звірили годинники перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО", - написав він.

Також колеги обговорили нові проекти, пов’язані з постачанням різних видів озброєння до України. Резніков анонсував гарні новини.

Нагадаємо, за даними Reuters, Вашингтон 7 липня оголосить про новий пакет допомоги для України. США можуть передати для ЗСУ зокрема й касетні боєприпаси.