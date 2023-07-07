На Сумщині за добу прогриміли 103 вибухи: росіяни обстріляли 6 громад

Окупанти гатили з мінометів, гранатометів, артилерії та не тільки.

У четвер, 6 липня, загарбники атакували 6 громад Сумщини. Зафіксовано 15 обстрілів і 103 вибухи.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів та артилерії (32 вибухи). Також росіяни скинули кілька вибухівок з БпЛА (2 вибухи). Зафіксовано обстріл із гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (13 вибухів);

Глухівська громада: гранатометний обстріл (30 вибухів);

Миропільська громада: росіяни били з мінометів (10 вибухів);

Середино-Будська громада: ворог скинув 4 міни;

Есманська громада: мінометний обстріл (10 вибухів);

Краснопільська громада: обстріл з мінометів (2 вибухи).

Раніше ми повідомляли, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла до 7.