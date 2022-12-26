"Тревожный чемодан": советы, которые спасут жизнь

"Тревожный чемодан" должен быть собран на случай эвакуации, вероятность объявления которой в условиях войны очень высокая.

В условиях полномасштабной войны, которую против Украины развязала РФ, жизнь и здоровье людей постоянно находятся под угрозой, поэтому важно в таких экстремальных условиях иметь базовый набор вещей, которые помогут выжить. Такой набор уже хорошо известен каждому украинцу и называется "тревожный чемодан".

ТСН.ua в рамках реализации Программы гражданской защиты, которую выполняет Фонд Восточная Европа в партнерстве с Hala Systems Inc. на средства Европейского Союза, собрал советы, как приготовить "тревожный чемодан" и что туда положить.

Мобильный чемодан

Мобильный чемодан – это базовый набор вещей для выживания в экстремальных или военных ситуациях до прибытия спасателей или безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, например, в укрытие при обстреле или ракетной атаке, когда поблизости нет воды, пищи, тепла, крыши над головой. Она представляет собой укомплектованный рюкзак или сумку (весом до 20 кг), которые можно легко и мобильно перемещать с собой.

Содержимое чемодана: необходим минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания.

Следует отметить, что эксперты по выживанию советуют отказаться от камуфляжного цвета, поскольку с таким рюкзаком вас могут принять за участника боевых действий, военного, а не гражданского.

Возможный базовый набор для "мобильного тревожного чемодана":

питьевая вода на 2-3 суток (из расчета 1,5-2 л в сутки на одного человека);

запас пищи длительного хранения (минимум на 2-3 дня);

аптечка первой помощи, где обязательно должны быть: бинты, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь (интоксикация), а также жаропонижающие и препараты от кишечной инфекции;

фонарик (желательно диодный) с запасом батареек к нему;

минирадиоприемник с запасом батареек (или мобильный телефон с функцией радио);

универсальный нож;

деньги и документы (паспорт или его копия);

средства гигиены.

Расширенная версия "тревожного чемодана" или "экстренный чемодан"

Такой чемодан, как пишет ГСЧС, как правило, представляет собой крепкий и удобный рюкзак от 25 литров и более, содержащий необходимый индивидуальный минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания.

Он предназначен для максимально быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия – землетрясения, наводнения, пожара, эпицентра военных действий, что актуально для Украины.

В рюкзак рекомендуется положить:

Копии важных документов в полиэтиленовой упаковке. Предварительно сделайте копии всех важных документов – паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость, автомобиль и т.д. Документы нужно составлять так, чтобы в случае необходимости их можно было быстро достать. В некоторых источниках рекомендуют среди документов содержать несколько фотографий родных и близких.

Кредитные карты и наличные деньги. Пусть у вас будет небольшой запас денег.

Карту местности, возможно компас, часы наручные, а также информацию о способе связи и условленном месте встречи вашей семьи.

Средства гигиены: зубная щетка и зубная паста, небольшой кусок мыла, полотенце (имеются в упаковке, прессованные), туалетная бумага, несколько упаковок одноразовых сухих и влажных салфеток, несколько носовых платков, средства интимной гигиены, бритву, маникюрный набор.

Средства связи и информации (небольшой радиоприемник) и батареи к радиоприемнику (если нужны).

Фонарик (лучше несколько) и запасные элементы питания к нему, спички (желательно туристические), зажигалку, свечи.

Многофункциональный инструмент, включающий лезвие ножа, шило, пилу, отвертку, ножницы и т.д.

Нож, топор, сигнальные средства (свисток, фальшфеер и т.д.).

Несколько мусорных пакетов объемом 120 литров. Могут заменить палатку или тент, если разрезать.

Рулон широкого скотча.

Упаковка презервативов. Презерватив при необходимости может использоваться для защиты от влаги спичек и зажигалок, как жгут для остановки кровотечения, надежной закупорки емкостей от насекомых и песка, переноски воды.

Блокнот и карандаш, нитки и иголки.

Аптечка первой помощи. В ее состав, по советам ГСЧС, обязательно должны входить: бинты, лейкопластырь, вата, йод, активированный уголь (интоксикация), парацетамол (жаропонижающий), обезболивающий, от диареи, желудочно-инфекции, капли для глаз, жгут, шприцы; лекарство, которое вы принимаете (минимум в неделю), с описанием способа применения и дозы; рецепты; фамилии и мобильные телефоны ваших врачей (следите за сроком годности лекарства).

Одежда: комплект нижнего белья (2 пары), носки хлопчатобумажные (2 пары) и шерстяные, запасные брюки, рубашку или кофту, плащ-дождевик, вязаную шапочку, перчатки, шарф (может понадобиться в самых неожиданных ситуациях), удобная, надежная.

Полиуретановый коврик или каремат, спальник и мини-палатка (если позволяет место).

Посуда (лучше металлическая): котелок, флягу, ложку, кружку.

Горелка газовая, баллон газовый или сухой спирт.

Запас еды на несколько дней – все, что можно есть без предварительной обработки и не занимает много места, долго сохраняется (нескоропортящиеся), например: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, горсть леденцов), набор продуктов (тушенка, галеты, суп-пакеты), мясные и рыбные консервы), если позволяет место – крупа перловая, гречневая, рис длиннозерный, макароны, вермишель, сухие овощные полуфабрикаты, водка, спирт питьевой.

Запас питьевой воды на 1-2 дня, который нужно периодически обновлять (она не должна быть застояна).

Чек-лист и полезные советы в собирании "тревожного чемодана"

Важно собрать "тревожный чемодан" заранее и поставить его в удобном месте, чтобы в случае опасности была возможность очень быстрого доступа к нему. Кроме того, как советует эксперт по выживанию Сергей Вишневский, в "чемодан" нужно сложить вещи, которые проверены практикой. То есть те, которые вы уже использовали, а не принесли в упаковке из магазина (это правило не касается пищи).

Эксперты также рекомендуют использовать в качестве "тревожного чемодана" именно рюкзак, поскольку с ним удобно передвигаться, он не ограничивает движения, у вас свободные руки.

Что касается заключения вещей, то их советуют сложить так, чтобы распределить вес равномерно. Хорошо иметь рюкзак с подвалом (нижним клапаном). Тяжелее всего следует складывать на дно, острые предметы или предметы с острыми углами нужно положить так, чтобы они не касались спины. Вещи, которые могут понадобиться в первую очередь, положить – во внешние карманы, а то, что можно повредить или раздавить – вверх.

Еще раз напомним обобщенно, что обязательно должно быть в "тревожном чемодане": средства для гигиены, сигнализация и освещение, принадлежности для приготовления или разогрева воды и еда, сама еда и запасы воды, средства связи, навигация документы, аптечка, вещи для утепления и защиты (теплая одежда, спальник, каремат).

Общий вес "экстренного чемодана", по рекомендациям ГСЧС, не должен превышать 50 килограммов. Но, как показывает практика, для большинства людей, особенно женщин, такой вес очень большой. Поэтому эксперты говорят, что рюкзак должен весить не больше 25 килограммов.

Больше о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях читайте в Алфавите безопасности ГСЧС по ссылке.