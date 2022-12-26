"Тривожна валіза": поради, які врятують життя

"Тривожна валіза" має бути зібрана на випадок евакуації, вірогідність оголошення якої в умовах війни є дуже високою.

В умовах повномасштабної війни, яку проти Україні розв’язала РФ, життя та здоров’я людей постійно перебувають під загрозою, тому важливо в таких екстремальних умовах мати базовий набір речей, які допоможуть вижити. Такий набір уже добре відомий кожному українцю і називається "тривожна валіза".

ТСН.ua у межах реалізації Програми цивільного захисту, яку виконує Фонд Східна Європа у партнерстві з Hala Systems Inc. коштом Європейського Союзу, зібрав поради, як приготувати "тривожну валізу" та що туди покласти.

Мобільна валіза

Мобільна валіза – це базовий набір речей для виживання в екстремальних або військових ситуаціях до прибуття рятувальників або до безпечної евакуації із зони надзвичайної ситуації, наприклад в укриття під час обстрілу або ракетної атаки, коли поблизу немає води, їжі, тепла, даху над головою. Вона представляє собою укомплектований рюкзак, або сумку (вагою до 20 кг), які можна легко та мобільно переміщувати з собою.

Вміст валізи: необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування.

Варто зазначити, що експерти з виживання радять відмовитися від камуфляжного кольору, оскільки з таким рюкзаком вас можуть прийняти за учасника бойових дій, військового, а не цивільну особу.

Можливий базовий набір для "мобільної тривожної валізи":

питна вода на 2-3 доби (з розрахунку 1,5-2 л на добу на одну особу);

запас їжі довготривалого зберігання (мінімум на 2-3 доби);

аптечка першої допомоги, де обов'язково має бути: бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля (інтоксикація), а також жарознижувальні та препарати від кишкової інфекції;

ліхтарик (бажано діодний) із запасом батарейок до нього;

мінірадіоприймач із запасом батарейок (або мобільний телефон із функцією радіо);

універсальний ніж;

гроші й документи (паспорт або його копія);

засоби гігієни.

Розширена версія "тривожної валізи" або "екстрена валіза"

Така валіза, як пише ДСНС, як правило, являє собою міцний і зручний рюкзак від 25 літрів і більше, що містить необхідний індивідуальний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування.

Вона призначена для максимально швидкої евакуації із зони надзвичайної події – землетрусу, повені, пожежі, епіцентру військових дій, що наразі актуально для України.

У рюкзак рекомендується покласти:

Копії важливих документів в поліетиленовому упакованні. Заздалегідь зробіть копії всіх важливих документів − паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль і т.д. Документи треба укладати так, щоб у разі необхідності їх можна було швидко дістати. У деяких джерелах рекомендують серед документів тримати кілька фотографій рідних і близьких.

Кредитні картки та готівку. Нехай у вас буде невеликий запас грошей.

Карту місцевості, можливо, компас, годинник наручний, а також інформацію про спосіб зв'язку і умовлене місце зустрічі вашої родини.

Засоби гігієни: зубну щітку і зубну пасту, невеликий шматок мила, рушник (є такі в упакованні, пресовані), туалетний папір, кілька упаковань одноразових сухих та вологих серветок, кілька носових хусток, засоби інтимної гігієни, бритву, манікюрний набір.

Засоби зв'язку та інформації (невеликий радіоприймач) та елементи живлення до радіоприймача (якщо потрібні).

Ліхтарик (краще кілька) і запасні елементи живлення до нього, сірники (бажано туристичні), запальничку, свічки.

Багатофункціональний інструмент, що включає лезо ножа, шило, пилку, викрутку, ножиці тощо.

Ніж, сокиру, сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр і т.д.).

Декілька пакетів для сміття об'ємом 120 літрів. Можуть замінити намет або тент, якщо розрізати.

Рулон широкого скотча.

Упаковання презервативів. Презерватив, за необхідності, може використовуватись для захисту від вологи сірників та запальничок, як джгут для зупинки кровотечі, надійного закупорювання ємкостей від комах та піску, перенесення води.

Блокнот і олівець, нитки та голки.

Аптечку першої допомоги. До її складу, за порадами ДСНС, обов’язково повинні входити: бинти, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля (інтоксикація), парацетамол (жарознижувальний), знеболювальне, від діареї, шлунково інфекції, краплі для очей, жгут, шприци тощо; ліки, що ви приймаєте (мінімум на тиждень), з описом способу застосування та дози; рецепти; прізвища та мобільні телефони ваших лікарів (стежте за терміном придатності ліків).

Одяг: комплект нижньої білизни (2 пари), шкарпетки бавовняні (2 пари) і вовняні, запасні штани, сорочку або кофту, плащ-дощовик, в'язану шапочку, рукавички, шарф (може знадобитися в найнесподіваніших ситуаціях), зручне, надійне взуття.

Поліуретановий килимок або каремат, спальник та мінінамет (якщо дозволяє місце).

Посуд (краще металевий): казанок, флягу, ложку, кружку.

Пальник газовий, балон газовий або сухий спирт.

Запас їжі на кілька днів – все, що можна їсти без попередньої обробки і не займає багато місця, довго зберігається (нешвидкопсувні), наприклад: висококалорійні солодощі (чорний шоколад із горіхами, жменю льодяників), набір продуктів (тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви), якщо дозволяє місце – крупа перлова, гречана, рис довгозерний, макарони, вермішель, сухі овочеві напівфабрикати, горілка, спирт питний.

Запас питної води на 1-2 дні, який треба періодично оновлювати (вона не повинна бути застояною).

Чеклист та корисні поради у складанні "тривожної валізи"

Важливо зібрати "тривожну валізу" заздалегідь і поставити її у зручному місці, аби у разі небезпеки була змога дуже швидкого доступу до неї. Крім того, як радить експерт з виживання Сергій Вишневський, у "валізу" потрібно скласти речі, які перевірені практикою. Тобто ті, що ви вже використовували, а не принесли в упакованні із магазину (це правило не стосується їжі).

Експерти також рекомендують використовувати як "тривожну валізу" саме рюкзак, оскільки з ним зручно пересуватися, він не обмежує рухи, у вас вільні руки.

Щодо укладання речей, їх радять скласти так, аби розподілити вагу рівномірно. Добре мати рюкзак із "підвалом" (нижнім клапаном). Найважче слід складати на дно, гострі предмети або предмети з гострими кутами потрібно покласти так, аби вони не торкалися спини. Речі, які можуть знадобитися насамперед, покласти – у зовнішні кишені, а те що можна пошкодити або розчавити – нагору.

Ще раз нагадаємо узагальнено, що має обов'язково бути у "тривожній валізі": засоби для гігієни, сигналізація та освітлення, приладдя для приготування або розігріву води та їжа, сама їжа та запаси води, засоби зв’язку, навігація документи, аптечка, речі для утеплення та захисту (теплий одяг, спальник, каремат).

Загальна вага "екстреної валізи", за рекомендаціями ДСНС, не має перевищувати 50 кілограмів. Але, як показує практика, для більшості людей, особливо жінок, така вага є дуже великою. Тому експерти говорять, що наплічник має важити не більше 25 кілограмів.

Більше про правила поведінки у різних надзвичайних ситуаціях читайте в Абетці безпеки ДСНС за посиланням.