У консоли Nintendo Switch появится OLED-модель

Компания Nintendo представила OLED-модель консоли Switch.

Компания Nintendo выпустила видеоанонс новой версии гибридной консоли Switch. Она получила название Nintendo Switch OLED-модель. Продажи начнутся 8 октября, а предзаказ станет доступен уже 15 июля.

От других версий Nintendo Switch OLED-модель будет, прежде всего, отличаться 7-дюймовым экраном OLED с более тонкими рамками. Также у новой консоли будет широкая регулируемая опора и док-станция с портом LAN.

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Объем внутренней памяти был увеличен до 64 GB. Съемные джойстики, в отличие от оригинальной модели, не разноцветные, а белые.

Цена Nintendo Switch OLED-модели составит $349,99.

Ранее у Nintendo Switch было две версии – стандартная по цене $299,99 и компактная Nintendo Switch Lite стоимостью $199,99.

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