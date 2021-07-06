Зеленский в Литве встретился с председателем Евросовета: что обсудили

Зеленский в Литве встретился с председателем Евросовета: что обсудили

Шарль Мишель указал Зеленскому на важность реформ в Украине.

Во вторник, 6 июля, находясь с рабочим визитом в Литовской Республике, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Во время встречи лидеры обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина — ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года", — говорится в сообщении.

Также президент Украины поблагодарил за принятие Советом Европейского Союза проекта Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС и выразил надежду, что настоящее Соглашение будет подписано и начнет применяться в ближайшее время.

Кроме того, особое внимание собеседники уделили инициативе "Ассоциированное трио", которую начали Украина, Грузия и Молдова. Владимир Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили соглашения об ассоциации.

В свою очередь председатель Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной, а поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины — непреклонна.

Об этом он написал в своем Twitter по результатам встречи с Зеленским в Вильнюсе.

"Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непреклонна. Президент Украины Владимир Зеленский, реформы, проводимые в вашей стране, очень важны. Нас объединяют наши демократические ценности. ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной", — отметил Мишель.

Глава украинского государства и президент Европейского совета согласовали график дальнейших контактов до конца текущего года.

Ранее президент Литвы раскрыл детали встречи с Зеленским.

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