Президент Литвы раскрыл детали встречи с Зеленским

Встреча состоялась в литовской столице — Вильнюсе.

6 июля президент Литвы Гитанас Науседа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Провел трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и Шарлем Мишелем в Вильнюсе", — сообщил Науседа.

По словам президента Литвы, на встрече обсудили Восточное партнерство, реформы в Украине, Крыму и энергетическую безопаснось:

"Литва является преданным сторонником евроинтеграционного устремления Украины", — отметил Гитанас Науседа.

Напомним, украинцы доверяют Зеленскому, но считают, что страна движется в неправильном направлении. Относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи.

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