В немедленной помощи нуждается Валерия

Девочку будут спасать в Чехии, если семья соберет средства

Злокачественная опухоль никак не отпускает 17-летнюю Валерию Гущину, чтобы ее спасти, нужно лечение, которое стоит непосильно дорого для семьи.

Сейчас Валерии 17 лет, и ей приходится бороться с альвеолярной рабдомиосаркомой мягких тканей правой стопы, это уже второй рецидив с метастазами в легкие и лимфоузел средостения.

«Находилась на лечении в Национальном Институте Рака с мая 2018-го по апрель 2019 года, где прошла 11 курсов химиотерапии, лучевую терапию 25 сеансов, операцию по удалению второй плюсневой кости и второго пальца на правой стопе и 6 месяцев поддерживающей химиотерапии», — вспоминает мама девушки.

Такое лечение на более чем год остановило болезнь, но в июле 2020 она вернулась, и все началось сначала.

«Опять прошли 6 курсов химиотерапии и операцию по удалению метастазов в правой руке и правом легком. В апреле 2021 произошел второй рецидив. Теперь после 4 блока химиотерапии и открытой биопсии на правом легком, результаты гистологии показали неэффективность лечения. Врачи назначили таргентную терапию таблетками и отправили домой», — рассказывает мама ребенка.

❗SOS❗SOS❗SOS❗ Доброго времени суток, дорогие наши друзья! Пишу вам с просьбой о помощи !!!!!!!!!!! Это моя дочь ... Опубликовано Ирина ГущинаПятница, 17 Сентября 2021

Но мириться с таким положением дел семья не может, они решили попробовать лечение за рубежом. «Мы стали отправлять документы в различные клиники. Университетская клиника в Брно, Чехия, согласилась принять нас на лечение. После приема назначили дополнительные обследования: молекулярно-генетические анализы и просмотр биоматериала, который был привезен из Украины», — говорит мама Валерии.

Условия клиники: для начала лечения необходимо внести аванс в размере 10 000 евро.

«Для нас это очень большая сумма, потому что за 3 года лечения мы исчерпали все свои ресурсы. Я очень вас прошу и умоляю, помогите моему ребенку жить и быть здоровым. Нам уже назначили обследование: 22.09 — остеосцинтиграфия и 23.09 — КТ. Если мы вовремя не внесем эту сумму, то наше обследование и лечение будут отложены. Не будьте равнодушными, спасите жизнь моей дочери. Я буду вам бесконечно благодарна за любую вашу помощь. Прошу вас не оставить нас одних с этой бедой», — просит о поддержке женщина.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 4441 1144 2352 4642 гривна

Гущина Ирина Геннадьевна

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