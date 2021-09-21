Негайної допомоги потребує Валерія

Дівчинку рятуватимуть в Чехії, якщо родина назбирає коштів

Злоякісна пухлина ніяк не відпускає 17-річну Валерію Гущину, щоб врятувати її, потрібне лікування, яке коштує непосильно дорого для родини.

Зараз Валерії 17 років, і їй доводиться боротись із альвеолярною рабдоміосаркомою м'яких тканин правої стопи, це вже другий рецидив із метастазами в легені і лімфовузол середостіння.

«Перебувала на лікуванні в Національному Інституті Раку від травня 2018 року до квітня 2019 року, де пройшла 11 курсів хіміотерапії, променеву терапію 25 сеансів, операцію з видалення другої плеснової кістки і другого пальця на правій стопі і 6 місяців підтримувальної хіміотерапії», - пригадує мама дівчини.

Таке лікування на понад рік зупинило хворобу, але у липні 2020 вона повернулась, і все почалося спочатку.

«Знову пройшли 6 курсів хіміотерапії і операцію з видалення метастазів в правій руці і правій легені. У квітні 2021 року стався другий рецидив. Тепер після 4 блоків хіміотерапії і відкритої біопсії на правій легені, результати гістології показали неефективність лікування. Лікарі призначили таргентну терапію таблетками і відправили додому», - розповідає мама дитини.

❗SOS❗SOS❗SOS❗ Доброго времени суток, дорогие наши друзья! Пишу вам с просьбой о помощи!!!!!!!!!!! Это моя дочь,... Опубліковано Ириною Гущиною Пʼятниця, 17 вересня 2021 р.

Та миритися з таким станом справ родина не може, вони вирішили спробувати лікування за кордоном. «Ми стали відправляти документи в різні клініки. Університетська клініка в Брно, Чехія, погодилася прийняти нас на лікування. Після прийому призначили додаткові обстеження: молекулярно-генетичні аналізи і перегляд біоматеріалу, який був привезений з України», - каже мама Валерії.

Умови клініки: для початку лікування необхідно внести аванс в розмірі 10 000 євро.

«Для нас це дуже велика сума, тому що за 3 роки лікування ми вичерпали всі свої ресурси. Я дуже вас прошу і благаю, допоможіть моїй дитині жити і бути здоровою. Нам вже призначили обстеження: 22.09 - остеосцінтіграфія і 23.09 - КТ. Якщо ми вчасно не внесемо цю суму, то наше обстеження і лікування будуть відкладені. Не будьте байдужими, врятуйте життя моєї донечки. Я буду вам безмежно вдячна за будь-яку вашу допомогу. Прошу вас не залишити нас самих із цією бідою», - просить про підтримку жінка.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 4441 1144 2352 4642 гривна

Гущина Ірина Геннадіївна

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