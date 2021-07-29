В Бердичеве пьяный водитель въехал на машине в магазин

Мужчина говорит, что заснул за рулем

В Бердичеве пьяный водитель посреди ночи не справился с управлением и протаранил магазин на остановке.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

Автомобиль пробил окно, дверь и остановилась только в помещении. Люди не пострадали, а вот лавочка полностью разбита. Ни оборудования, ни товар не уцелели. В крови 40-летнего водителя зафиксировали 2,5 промилле алкоголя. Сам водитель объяснил, что заснул за рулем.

Полиция же выяснила, что человек кроме вождения в нетрезвом состояние, еще нарушил и правила досрочного освобождения. И теперь ранее осужденному за кражи и телесные повреждения грозит новое наказание.

В магазине тем временем подсчитывают убытки. «Была морозильная камера с полуфабрикатами. Видите, здесь каша, весь товар смешался. Он полностью был», — рассказывает владелица магазина Антонина Корнийчук.

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