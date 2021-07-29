Молдова отозвала своего посла из России после секс-скандала

Дипломата обвинили в сексуальных домогательствах.

Молдова отозвала своего посла в Москве Владимира Головатюка после информации о секс-скандале.

Об этом tv8.md.

"В соответствии с положениями закона, Министерство иностранных дел и европейской интеграции отозвало посла Владимира Головатюка в Кишинев для консультаций на неопределенный срок, чтобы уточнить, как управлять деятельностью дипломатической миссии, а также аспекты, связанные с его поведением", — сообщили в молдовском МИД.

Также читайте В Молдове двое беспризорных парней убили священника, который решил их накормить

Как оказалось, сотрудница дипломатической миссии обвинила Головатюка в сексуальных домогательствах. В Deschide.MD рассказали подробности инцидента и установили личность жертвы, имя которой не разглашают.

"Он пригласил меня в свою резиденцию. У него были сомнения относительно одежды, которую нужно одеть ужин. Когда я зашла, он не был одет. Он спросил меня, знаю ли я, как он должен одеваться, после чего попытался меня обнять и спросил: как ходить в таком возбужденном состоянии, как выйти из дома, когда ему надо "успокоиться". Я сумела бежать из резиденции", — приводят слова жертвы домогательств.

После этого Головатюк якобы стал мстить женщине, распространяя о ней разные слухи и клевету.

"Он распространял унизительную информацию обо мне как в России, так и в Кишиневе. Он заявил, что я женщина с "низкой социальной ответственностью", что я вела себя неадекватно, что я его провоцировала, гипнотизировала", — жалуется сотрудница дипломатической миссии.

Пока в МИД Молдовы не комментируют сексуальный скандал. Сам Головатюк в комментарии изданию сообщил, что ему ничего не известно об обвинениях в сексуальных домогательствах. Дипломат заявил, что приехал в Кишинев в отпуск и в это время был вызван для консультаций.

Напомним, что звезду "Кадетства" Головина обвинили в сексуальных домогательствах.

ТСН покажет, как маленькая Молдова противостояла российским танкам

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку