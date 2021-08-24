Михаил Хома перепел "Стоїть гора високая".
Известный украинский певец, заслуженный артист Украины Михаил Хома, он же Дзидзьо, ошеломил оперным исполнением народной песни.
К 30-летию независимости Украины знаменитость подготовил подарок и выпустил живописное видео, где перепел "Стоїть гора високая". В клипе босоногий исполнитель предстал в белых брюках и рубашке. Звезда проникновенно перепел композицию.
Как поделился артист, композиция вошла в новый альбом "Украинская классика".
В комментариях поклонники оценили исполнение кумира.
- Все совпало: волшебная музыка, слова и неповторимый голос Михаила!!! Спасибо!
- О, Боже, мурашки и слезы... Спасибо Михаил, я обожаю ваш голос
- Это нам подарок на праздник, сердце замерло. Благодарю Вас, Михаил!
Напомним, Jerry Heil вместе с фанатами спела песню об Украине. Также артистка сняла видеоработу на трек.