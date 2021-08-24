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Дзидзьо ошеломил оперным исполнением народной песни

Дзидзьо ошеломил оперным исполнением народной песни

Михаил Хома перепел "Стоїть гора високая".

Известный украинский певец, заслуженный артист Украины Михаил Хома, он же Дзидзьо, ошеломил оперным исполнением народной песни.

К 30-летию независимости Украины знаменитость подготовил подарок и выпустил живописное видео, где перепел "Стоїть гора високая". В клипе босоногий исполнитель предстал в белых брюках и рубашке. Звезда проникновенно перепел композицию.

Как поделился артист, композиция вошла в новый альбом "Украинская классика".

В комментариях поклонники оценили исполнение кумира.

  • Все совпало: волшебная музыка, слова и неповторимый голос Михаила!!! Спасибо!
  • О, Боже, мурашки и слезы... Спасибо Михаил, я обожаю ваш голос
  • Это нам подарок на праздник, сердце замерло. Благодарю Вас, Михаил!

Напомним, Jerry Heil вместе с фанатами спела песню об Украине. Также артистка сняла видеоработу на трек.

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