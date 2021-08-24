Михаил Хома перепел "Стоїть гора високая".

Известный украинский певец, заслуженный артист Украины Михаил Хома, он же Дзидзьо, ошеломил оперным исполнением народной песни.

К 30-летию независимости Украины знаменитость подготовил подарок и выпустил живописное видео, где перепел "Стоїть гора високая". В клипе босоногий исполнитель предстал в белых брюках и рубашке. Звезда проникновенно перепел композицию.

Как поделился артист, композиция вошла в новый альбом "Украинская классика".

В комментариях поклонники оценили исполнение кумира.

Все совпало: волшебная музыка, слова и неповторимый голос Михаила!!! Спасибо!

О, Боже, мурашки и слезы... Спасибо Михаил, я обожаю ваш голос

Это нам подарок на праздник, сердце замерло. Благодарю Вас, Михаил!

Напомним, Jerry Heil вместе с фанатами спела песню об Украине. Также артистка сняла видеоработу на трек.

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