Глава МИД Венгрии обвинил Украину в нарушении соглашений

Министр иностранных дел соседней страны считает притеснениями нацменьшинств лишение этнических венгров возможности учиться в Украине на родном языке.

Во вторник, 24 августа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о конфликтах и инцидентах в Закарпатской области Украины из-за отсутствия возможности получать образование на венгерском языке.

Об этом стало известно из трансляции пресс-конференции главы МИД Венгрии.

По его словам, Украина якобы нарушает соглашения в отношении национальных меньшинств, лишая венгров Закарпатской области возможности учиться на родном языке.

"Мы видим, что в Закарпатской области все больше и больше конфликтов и инцидентов, и нарушается право обучения на родном языке. Мы просили украинскую сторону о прекращении этой политики, но пока не были приняты необходимые меры", — заявил венгерский министр.

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Он подчеркнул, что до 2015 года в Украине был закон, который давал возможность венгерскому меньшинству учиться на родном языке. Теперь же, якобы, Украина нарушает договоренности отностительно венгерского нацменьшинства.

"Мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных этнических меньшинств. Мы также видим, что Украина нарушает много соглашений ", — отметил Сийярто.

Напомним, ранее на Закарпатье разоблачили местного жителя, который помогал россиянам получать гражданство Венгрии. Среди его клиентов были представители криминалитета.

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