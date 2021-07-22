Украина и Венгрия взаимно признали документы об образовании

Также Украина и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.
Украина и Венгрия договорились о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто в Киеве 22 июля.
Говоря о подписании этого соглашения, Сийярто заметил, что этот вопрос обсуждался в течение 7 лет.
"Мы подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях ... Соглашение о признании дипломов и научных степеней свидетельствует о том, что нет нерешаемых проблем. Только надо много работать", — рассказал он.
В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что это соглашение является важным элементом в решении проблем в образовательной сфере, которые накопились с Венгрией за последние годы.
"Мы продолжаем двигаться к решению всех ключевых проблем с Венгрией в наших двусторонних отношениях", — сказал украинский министр.
На странице МИД Украины в Facebook сказано, что подписание этих документов означает, что Украина признает венгерские документы об образовании и ученых степенях, а Венгрия — украинские. Кроме того, Дипломатическая академия Украины им. Геннадия Удовенко при МИД и Дипломатическая академия Венгрии активизируют обмен студентами, учеными и экспертами. Также предполагается участие дипломатов обеих стран в тренингах, обмен публикациями.
Также руководители МИД Украины и Венгрии согласовали график дальнейших контактов на уровне комиссии по вопросам национальных меньшинств и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.
Как сообщалось, в Украине создадут университет, где будут готовить специалистов в области новейших технологий. Будущее учебное заведение будет иметь шесть основных направлений, обучение стартует уже через два года, а лучшим студентам после завершения обучения обещают работу.