Украина и Венгрия взаимно признали документы об образовании

Также Украина и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.

Украина и Венгрия договорились о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто в Киеве 22 июля.

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Говоря о подписании этого соглашения, Сийярто заметил, что этот вопрос обсуждался в течение 7 лет.

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"Мы подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях ... Соглашение о признании дипломов и научных степеней свидетельствует о том, что нет нерешаемых проблем. Только надо много работать", — рассказал он.

В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что это соглашение является важным элементом в решении проблем в образовательной сфере, которые накопились с Венгрией за последние годы.

"Мы продолжаем двигаться к решению всех ключевых проблем с Венгрией в наших двусторонних отношениях", — сказал украинский министр.

На странице МИД Украины в Facebook сказано, что подписание этих документов означает, что Украина признает венгерские документы об образовании и ученых степенях, а Венгрия — украинские. Кроме того, Дипломатическая академия Украины им. Геннадия Удовенко при МИД и Дипломатическая академия Венгрии активизируют обмен студентами, учеными и экспертами. Также предполагается участие дипломатов обеих стран в тренингах, обмен публикациями.

Также руководители МИД Украины и Венгрии согласовали график дальнейших контактов на уровне комиссии по вопросам национальных меньшинств и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.

Как сообщалось, в Украине создадут университет, где будут готовить специалистов в области новейших технологий. Будущее учебное заведение будет иметь шесть основных направлений, обучение стартует уже через два года, а лучшим студентам после завершения обучения обещают работу.

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