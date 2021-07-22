"Танцы со звездами": чемпион Украины по стриптизу станет участником шоу

Алексей Суровцев продемонстрирует танцевальные умения на паркете.

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Продолжается #танціззіркамиchallenge — традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет. Недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая приняла #танціззіркамиchallenge, опубликовав на своей странице в Instagram видео. Артистка бросила вызов украинскому актеру, звезде сериала "След", трехкратному чемпиону Украины по стриптизу Алексею Суровцеву. Актер сегодня принял челлендж, опубликовав соответствующее видео в Instagram.

"В детстве я очень стеснялся танцевать, но всегда хотел. Поэтому учился танцам дома по видео, пересматривал клипы зарубежных звезд. От участия в" Танцах со звездами "ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам", — прокомментировал Алексей.

Алексей Суровцев / пресс-служба канала "1+1"

Алексей Суровцев / пресс-служба канала "1+1"

Актер бросил вызов юмористке, звезде "Женского Квартала" Насти Оруджевой, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge приняли певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинских танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".

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