"Танці з зірками": известно имя нового судьи шоу

Им станет чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский.

Телеканал "1+1" работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танці з зірками".

Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Известно также, что судейский состав нового сезона обновится.

Так, новым судьей "Танців з зірками" станет украинско-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский.

пресслужба каналу "1+1"

Об этом стало известно из традиционного #танціззіркамиchallenge - ежегодного звездного челленджа, с помощью которого звезды нового сезона приглашают друг друга в шоу. Вчера участник "Танців з зірками" Олег Фагот Михайлюта бросил вызов сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максу Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкой и MONATIK. А сегодня Макс Чмерковский принял вызов. В видео танцовщик, который родом из Одессы, сообщил, что не выйдет на паркет, а будет судить звездные пары вместе с другими членами жюри.

"Шоу" Танці з зірками "для меня очень особенное. Более 14 лет я выходил на паркет американской версии шоу Dancing With The Stars как участник, получал кубок победителя. Все эти годы я смотрел украинскую версию и восхищался всем: от невероятного прогресса звезд, до чувственных и сильных постановок. Признаюсь, что я много лет хотел принять участие в шоу на своей Родине - в Украине. И в этом сезоне мы с вами наконец встретимся на "Танцях звездами". Я стал новым судьей проекта. Это интересный и волнующий опыт. Я ожидаю от сезона, прежде всего, праздника танца и красоты, филигранной техники участников и неподдельных эмоций", — прокомментировал свое участие в шоу Макс Чмерковский.

пресслужба каналу "1+1"

Кто из звезд еще сядет в судейские кресла в новом сезоне, станет известно в ближайшее время.

Напомним, в этом сезоне на паркет выйдет известная певица Джамала. Исполнительница сообщила, что стала первой участницей пятого сезона танцевального проекта.

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