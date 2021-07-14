"Танці з зірками": известно имя второго участника шоу

В этом году на паркет выйдет Фагот.

Стало известно имя второго участника пятого сезона шоу "Танці з зірками".

Так, на прошлой неделе певица и молодая мама Джамала начала традиционный #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Певица бросила вызов украинскому музыканту, участнику группы Танок на майдані Конго Олегу Фаготу Михайлюте, который сегодня принял челлендж, опубликовав видео с зажигательным танцем.

В свою очередь Фагот передал челлендж сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максиму Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкой и MONATIK. Кто из популярных личностей присоединится к шоу и в какой роли, зрители узнают уже совсем скоро, следя за #танціззіркамиchallenge в Instagram.

"Я рад присоединиться к "Танців з зірками". Этот проект точно станет для меня выходом из зоны комфорта. Я не танцевал более 10 лет, со времен участия в шоу "Танцюю для тебе" на 1+1. Мне всегда нравились яркие видео с танцами, от MC Hammer до Jungle - они все очень разные, но каждый яркий по-своему. Я с детства наблюдал за различными стилями танца, потому что всегда хочется быть в материале. Поэтому и сейчас в инстаграм я подписан на различные танцевальные паблики. Теперь я полностью мыслями в танцах, и жду выхода на главный паркет страны", — прокомментировал Фагот свое участие в шоу.

пресслужба каналу "1+1"

Кто из звезд сядет в судейские кресла в новом сезоне, станет известно в ближайшее время. Создатели шоу интригуют обновлением судейского состава проекта.

Напомним, недавно телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и главный хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет "Танців з зірками" - зрители узнают скоро.

Над пятым сезоном танцевального шоу "Танці з зірками" работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка. Победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

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