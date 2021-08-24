Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией"

Саммит состоялся 23 августа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "бесперспективной русофобской акцией".

Об этом глава МИД РФ во время визита в Будапешт, сообщает ТАСС.

"Конечно, это русофобская акция, искусственно создана. Будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистской явлениям в современной Украине. Эти явления потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира", — сказал Лавров.

Следует заметить, что ранее глава российского МИД Крымскую платформу называл шабашем, на котором "Запад будет продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Кроме того, Кримскую платформу он назвал "бессмысленной акцией". "Для нас неудивительно, что такая ошибочно понятная солидарность членов ЕС, НАТО легла в основу этой совершенно пустой, бесперспективной пропагандистской затеи", — заявил Сергей Лавров.

Как сообщалось, на восьмой год незаконной оккупации, украинский Крым наконец получил свою международную площадку. Первым шагом стал первый саммит Крымской платформы, который состоялся 23 августа в Киеве. Символично, что именно в этот день 1939 Советский союз и нацистская Германия заключили Пакт Молотова-Риббентропа, ставший прологом к Второй мировой войны. И именно Россия почти 70 лет после ее окончания впервые перекроил карту Европы, оккупировав Крым.

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