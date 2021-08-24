Хмельницкую АЭС "одели" во вышиванку: фото

Вышиванку на первом энергоблоке видно даже в городе Нетешин, вблизи которого расположена электростанция.

По случаю Дня Независимости первый энергоблок Хмельницкой АЭС одели в вышиванку.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой АЭС.

В Хмельницкой АЭС отметили, что вышиванку на первом энергоблоке видно даже в городе Нетешин, вблизи которого расположена электростанция.

"В рамках обновления фасадов энергоблоков такой орнамент будет нанесен вдоль всей купольной части", — сообщили в Хмельницкой АЭС.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины.

Также в прифронтовом Северодонецке Луганской области празднуют День Независимости Украины. По случаю праздника там установили LED-экран в форме трезубца и рекорд по выполнению "Червоной руты".

А в Кировоградской области одновременно спели гимн Украины более 5 тыс. человек.

30-летие Независимости: лучшие моменты праздничного военного парада

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