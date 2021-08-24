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Директор ЦРУ тайно встречался с лидером "Талибана" в Кабуле — WP

Директор ЦРУ тайно встречался с лидером "Талибана" в Кабуле — WP

ЦРУ США / Лента.ру

ЦРУ отказалось комментировать эту информацию.

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в Кабуле встретился с лидером "Талибана" Абдулом Гани Барадаром.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

ЦРУ отказалось комментировать эту информацию, ссылаясь на свою политику никогда не обсуждать путешествия и встречи своего директора. Белый дом также отказался комментировать этот вопрос.

По информации СМИ, тайная встреча состоялась уже после захвата Кабула талибами. Журналисты предполагают, что стороны обсуждали вопросы эвакуации американских военных и союзников США из числа афганских граждан.

Ранее сообщалось, что "Большая семерка" сегодня соберется на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане.

Напомним, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. 

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Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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