Квиткова и Добрынин окрестили сына

Таинство провели на 8-й день после рождения сына.
Известная чета ведущего Никиты Добрынина и блогерши Даши Квитковой, которые недавно впервые стали родителями, окрестила крошечного сына.
Таинство Крещения пара решила провести на 8-й день после рождения Льва. Квиткова и Добрынин выбрали две пары крестных родителей: известных супругов, блогеров — Алину Френдий и Петра Заставного, а также стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.
Кумовья одели белые наряды, а звездные родители — синие.
Интересно, что новоиспеченные родители не поехали с сыном в церковь, а пригласили в свой загородный дом священника.
Празднование устроили также дома, Добрынин приготовил кучу аппетитных блюд на гриле.
"Я наплакалась очень сильно. Какой сегодня был невероятный день! Светлый, легкий и наполненный. Держу свое маленькое счастье на руках и не могу прекратить улыбаться", — прокомментировала Квиткова.
Также, Даша, чтобы избежать кучи вопросов, сразу написала, что можно крестить такого крошечного малыша. Ведь обычно таинство проводят на 40-й день от рождения.
Напомним, ранее Никита Добрынин умилил фото с крошечным сынком. Ведущий активно участвует в уходе за малышом.