Квиткова и Добрынин окрестили сына

Таинство провели на 8-й день после рождения сына.

Известная чета ведущего Никиты Добрынина и блогерши Даши Квитковой, которые недавно впервые стали родителями, окрестила крошечного сына.

Таинство Крещения пара решила провести на 8-й день после рождения Льва. Квиткова и Добрынин выбрали две пары крестных родителей: известных супругов, блогеров — Алину Френдий и Петра Заставного, а также стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.

instagram.com/nikitadobrynin

Кумовья одели белые наряды, а звездные родители — синие.

instagram.com/alina_frendiy

instagram.com/kvittkova

Интересно, что новоиспеченные родители не поехали с сыном в церковь, а пригласили в свой загородный дом священника.

instagram.com/alina_frendiy

Празднование устроили также дома, Добрынин приготовил кучу аппетитных блюд на гриле.

instagram.com/nikitadobrynin

instagram.com/nikitadobrynin

"Я наплакалась очень сильно. Какой сегодня был невероятный день! Светлый, легкий и наполненный. Держу свое маленькое счастье на руках и не могу прекратить улыбаться", — прокомментировала Квиткова.

Также, Даша, чтобы избежать кучи вопросов, сразу написала, что можно крестить такого крошечного малыша. Ведь обычно таинство проводят на 40-й день от рождения.

Напомним, ранее Никита Добрынин умилил фото с крошечным сынком. Ведущий активно участвует в уходе за малышом.

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