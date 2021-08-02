Умерла 4-летняя дочь рэпера Fetty Wap

О смерти девочки сообщила ее мама.

У известного американского рэпера Fetty Wap, настоящее имя которого Вилли Максвелл, умерла четырехлетняя дочь.

О смерти маленькой Лорен сообщила экс-возлюбленная звезды Туркойз Майами на своей странице в Instagram. Она запостила видео, где девочка играет в бассейне.

"Это моя удивительная, красивая, веселая, яркая, любящая, талантливая, умная и упорная принцесса-русалка-Водолей. Если вы увидите этот пост, прокомментируйте или просто скажите себе: "Я люблю тебя, Лорен", потому что, говорят, что души могут чувствовать вашу любовь", — написала женщина.

Максвелл пока не прокомментировал смерть дочери. Причина, почему девочка ушла из жизни, неизвестна.

В комментариях фолловеры Туркойз поддержали ее и выразили сочувствие: "Мы любим тебя, Лорен", "Отдыхай в раю, сладкий ангел".

Напомним, на днях актер "Декстера" Джей Пикетт умер на съемочной площадке. Знаменитости не стало на 61 году жизни.

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