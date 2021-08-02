Россиянка утверждает, что у нее в руках взорвался батон

Россиянка утверждает, что у нее в руках взорвался батон

На Долинском хлебокомбинате, где произвели батон, отметили, что хлеб выпекается при температуре 220 градусов, поэтому любые взрывчатые вещества сразу обнаружили бы.

В России женщина утверждает, что у нее в руках взорвался батон, когда она в него воткнула нож. Женщина сняла на видео куски обгоревшего бетона и нож со следами горения.

Об этом пишет astv.ru.

"В составе нигде не написано, что есть взрывоопасные какие-то моменты ... Вот такой батон. Он воняет порохом", — рассказала она.

Напомним:

В Днепре жительница города обнаружила в своем мороженом "удивительную" находку — обломок зуба.

А в Херсоне местные жители утверждают, что купили в магазине колбасу "с сюрпризом". Анастасия Тищенко показала соответствующее видео в Сети.

"с сюрпризом". Анастасия Тищенко соответствующее видео в Сети. Жительница же Полтавщины приобрела шашлык с "сюрпризом": обломок иглы был внутри мяса.

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