В Киеве установят горельеф покойному Богдану Ступке

Скульптуру поставят в честь дня рождения актера.

Известный украинский актер Дмитрий Ступка сообщил, что его покойному деду Богдану Ступке установят горельеф.

Дмитрий на своей странице в Instagram поделился, что скульптуру планируют поставить в Киеве 27 августа на улице Марии Заньковецкой, где расположен дом покойного артиста.

Богдан Ступка / instagram.com/stupka777

"Пойду Бодю поздравлю. Он с одной из своих любимых шляп теперь расположится на улице Марии Заньковецкой. По правильном это называется горельеф. А по простому — на доме деда открывают его изображение. Прямо в день рождения", — сообщил Дмитрий.

Также внук покойного актера рассказал, что в Киеве в Национальном музее Тараса Шевченко откроется выставка картин с изображениями Богдана Ступки.

"Бодю рисовали много. Немножко собранного выставляет музей. Название -" Код Ступки ". С 29 августа по 10 сентября — вход свободный", — рассказал Дмитрий.

Отметим, что Богдан Ступка умер 22 июля 2012 в киевской больнице "Феофания". Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная болезнью.

Напомним, не так давно одноклассники и товарищи Богдана Сильвесторовича поделились воспоминаниями о выдающемся актере. Они рассказывали, что артист в юности был стилягой и лучше всех танцевал рок-н-ролл.

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