Ирина Шейк и Канье Уэст разорвали отношения — СМИ

По словам инсайдеров, роман не был серьезным.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст и модель Ирина Шейк, о романе которых говорили в июне, разорвали отношения.

По словам инсайдеров, роман не был серьезным, просто звезды любили проводить время вместе. Об этом пишет издание People.

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"Канье был занят работой и проводил время со своими детьми. Это его основная цель. У него нет времени на свидания. Однако он считает Ирину ошеломляющей", — поделился источник.

В сообщении также говорится, что Канье и Ирина остались друзьями.

Заметим, что в июне рэпер отпраздновал день рождения во Франции в компании Шейк. Папарацци застукали пару возле отеля. Поговаривали, что Уэст нанял целый отель, чтобы им с Ириной никто не мешал. С отдыха они вернулись в США на частном самолете.

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Напомним, что информация о проблемах в супружеской жизни Ким Кардашян и Канье Уэста стали появляться в СМИ в начале 2020 года, когда Уэст баллотировался на пост президента США. Во время первой встречи с избирателями рэпер рассказал, как просил Ким сделать аборт, когда она была беременная первенцем. Говорят, что окончательно Кардашян приняла решение о разводе после того, как Уэст помочился на статуэтку "Грэмми".

В феврале в этом году в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян официально подала на развод с Канье Уэстом. В июне заплаканная Ким впервые публично прокомментировала развод с Канье. Также звезда объяснила, какая женщина должна быть рядом с Уэстом.

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