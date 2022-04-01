ПУМБ продолжает инициативу заблаговременной уплаты налогов в госбюджет для поддержки экономики Украины. Банк перечислит 21 млн грн налогов вперед.

Второй месяц подряд банк раньше времени уплачивает налоги. В первых числах апреля банк перечислит 21 млн грн налогов вперед, все остальные налоги традиционно будут уплачены в срок. В марте банк заранее уплатил более 278 миллионов гривен налогов.

Сергей Черненко, председатель Правления ПУМБ: «Уплата налогов вперед – это поддержка банком экономики и украинской армии. В условиях военного положения у государства будут средства для решения неотложных вопросов. Во время войны приоритетами ПУМБ остаются обеспечение непрерывности бизнеса и стабильности финансовой системы, сохранение команды и поддержка клиентов. Банк взял на себя также дополнительную ответственность по финансовой поддержке ВСУ и Сил терробороны. Вместе победим!».

21 миллион налогов заранее ПУМБ оплатит в апреле

ПУМБ продолжает инициативу досрочной оплаты налогов в госбюджете для поддержки экономики Украины. Банк перечислит 21 млн грн налогов заранее.

Второй месяц подряд банк предварительно оплачивает налоги. В первых числах апреля банк перечислит 21 млн грн налогов вперед, все остальные налоги обычно будут уплачены своевременно. В марте банк досрочно перечислил более 278 миллионов гривен налогов.

Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ: «Уплата налогов заранее – это поддержка банком экономики и украинской армии. В условиях военного положения государство будет иметь средства для решения важных вопросов. Во время войны приоритетами ПУМБ остаются обеспечение непрерывности бизнеса и стабильности финансовой системы, сохранение команды и поддержка клиентов. Банк взял на себя также дополнительную ответственность по финансовой поддержке ВСУ и Сил терробороны. Вместе победим!».