21 мільйон податків наперед ПУМБ сплатить у квітні

ПУМБ продовжує ініціативу завчасної сплати податків до держбюджету для підтримки економіки України. Банк перерахує 21 мільйон грн податків наперед.

Другий місяць поспіль банк завчасно сплачує податки. У перших числах квітня банк перерахує 21 мільйон грн податків наперед, всі інші податки традиційно будуть сплачені вчасно. У березні банк заздалегідь сплатив понад 278 мільйонів грн податків.

Сергій Черненко, голова Правління ПУМБ: «Сплата податків наперед – це підтримка банком економіки та української армії. За умов воєнного стану держава матиме кошти на вирішення нагальних питань. Під час війни пріоритетами ПУМБ лишаються забезпечення безперервності бізнесу та стабільності фінансової системи, збереження команди та підтримка клієнтів. Банк взяв на себе також додаткову відповідальність щодо фінансової підтримки ЗСУ та Сил тероборони. Разом переможемо!».

21 миллион налогов наперед ПУМБ оплатит в апреле

ПУМБ продолжает инициативу досрочной оплаты налогов в госбюджет для поддержки экономики Украины. Банк перечислит 21 миллион грн налогов заранее.

Второй месяц подряд банк заранее оплачивает налоги. В первых числах апреля банк перечислит 21 миллион грн налогов наперед, все другие налоги традиционно будут уплачены вовремя. В марте банк досрочно перечислил более 278 миллионов грн налогов.

Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ: «Уплата налогов заранее – это поддержка банком экономики и украинской армии. В условиях военного положения государство будет иметь средства на решение важных вопросов. Во время войны приоритетами ПУМБ остаются обеспечение непрерывности бизнеса и стабильности финансовой системы, сохранение команды и поддержка клиентов. Банк взял на себя также дополнительную ответственность по финансовой поддержке ВСУ и Сил терробороны. Вместе победим!».