Из-за жары в Европе увеличились цены на газ

Относительно предыдущей недели цены увеличились на 3%.

На прошлой неделе цены на газ в Европе держались на высоком уровне.

Об этом информирует Украинская энергетическая биржа (УЭБ).

На европейском рынке наблюдалась умеренная волатильность цен. Относительно предыдущей недели цены увеличились на 3%.

Украинская энергетическая биржа

"Цены на TTF состоянию на пятницу составляли 35,87 евро за МВт.г. (около 448 долл. США за тыс. куб. м.). Самые низкие спотовые котировки наблюдались на хабе NCG, которые по состоянию на 23 июля составили 35, 60 евро/МВт.г. На других хабах спотовая цена была выше — до 38,19 евро/МВт.г", — говорится в сообщении.

Цены держались высокими на фоне жаркой погоды и роста в Азии. Так, азиатские спотовые цены на сжиженный природный газ увеличились на прошлой неделе к более чем шестимесячному максимуму. Причиной этого стало увеличение спроса на топливо из-за жары, которое используется для производства электроэнергии.

"Средняя цена для доставки в сентябре в Северо-Восточную Азию оценивается примерно в 14,45 долларов за млн британских тепловых единиц, что на 1,15 доллара больше по сравнению с предыдущей неделей, и выше с середины января", — отметили в УЭБ.

Ранее сообщалось, как могут измениться цены на электроэнергию и на чем экономить.

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