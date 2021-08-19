ОГХК полностью готова к приватизации, — эксперт

Фонд государственного имущества Украины завершил подготовку Объединенной горно-химической компании к приватизации. Благодаря улучшению финансовых показателей и увеличению запасов руды оценочная стоимость предприятия подскочила на 1,6 млрд гривен и составила 3,7 млрд в национальной валюте.

Об этом в авторской колонке для портала "Лига.Бизнес" сообщил эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Определение стартовой цены осуществлялось советником сразу по нескольким рыночным методикам — с применением финансовых мультипликаторов, дисконтированных денежных потоков и тому подобное. Это позволило получить сбалансированную оценку, и была утверждена аукционная комиссия", — отметил Кушнирук.

Он отметил, что при подготовке ОГХК к приватизационному аукциону, Фонду госимущества удалось улучшить и увеличить чистую прибыль предприятия в 3,5 раза. Поэтому в 2020 году доход компании вырос с 100 млн гривен до 350 млн гривен.

Кроме этого, в два раза выросли запасы титановой руды на Вольногорском ГОК: с 15,9 тыс. м3 — до 31,6 тыс. м3.

Эксперт заверил, что нынешняя приватизационная цена ОГХК справедливая, поскольку сформирована с учетом 9 процедур due diligence, которые проводила международная консалтинговая компания "BDO Corporate Finance".

По словам Кушнирука, дополнительное внимание международных инвесторов привлекает получение лицензии на его геологические исследования нового — Селищанского — месторождения титановых руд. Высокий спрос на ОГХК отразится на его реальной цене на будущем приватизационном аукционе.

"Реальную цену АО "ОГХК" определит прозрачную продажу. На аукционе будут конкурировать многие международные компании, а победит тот, кто предложит наибольшую ставку", — напомнил экономист.

Эксперт отметил, что выгоднее приватизировать ОГХК можно именно сейчас. Оттягивание проведения аукциона приведет к снижению спроса и оценочной стоимости предприятия.

"Итак, вывод очевиден — вестись на призывы "плакальщиков заниженной стартовой цены" и откладывать приватизацию АО "ОГХК" нет никакого смысла. С точки зрения рынка, именно сейчас лучшее время для проведения аукциона, а продажа предприятия принесет государству максимум выгоды", — подытожил Кушнирук.

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