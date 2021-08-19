На границе со Швецией поженилась пара, которая не виделась с начала пандемии

Их страны не принимают иностранцев даже привитых.

Пара, которую разделил коронавирус, смогла пожениться на границе со Швецией после года разлуки и общения только онлайн.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Жениться норвежка Мари Солберг и американец Брэндон Баллин решили год назад. Но в обоих их странах ввели карантин. Поэтому все это время они общались только онлайн. Надеялись, что ситуация улучшится после кампании вакцинации. Но своими ограничениями Норвегия не пускает к себе даже полностью привитых американцев.

Ждать влюбленным не было сил, поэтому придумали жениться на границе со Швецией. Там и обменялись кольцами и обещаниями.

Новости мира: пара, которая не виделась с начала пандемии, поженилась на границе со Швецией

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