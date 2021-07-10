Atlas Weekend как модель Украины будущего

Чтобы почувствовать как оно жить в такой атмосфере, стоит посетить фестиваль Atlas Weekend, отмечает наш автор Ирина Рубис, основательница Biasless, тренер и стратег с инклюзивности, председатель ОО "Послезавтра".

Уже не нужно путешествовать в Швецию и Канаду, чтобы почувствовать все преимущества жизни в обществе, где инклюзивность, толерантность, возможность быть собой и уважение к фундаментальным правам человека "победили". (Прим. Инклюзивность — это культура или среда настолько безопасное и полное уважения и принятия разницы, в которой люди могут быть собой, не скрывать свои отличия от других без риска почувствовать осуждение, стереотипы, токсическое отношение или буллинг)

Чтобы почувствовать как оно жить в такой атмосфере, стоит посетить фестиваль Atlas Weekend, который именно сейчас (и ежегодно в июле) проходит в столице.

Для меня он с каждым годом все больше становится той страной мечты, о которой поет Олег Скрипка из группы ВВ. Нашим центром Швеции или Канады.

И вот почему.

1. Здесь нет хейта, нетерпимости и сгустка стереотипов и предубеждений.

Сотрудница медслужбы в хиджабе.

Лысые, с дредами, в париках, крашеные в стиле Круэлла (одна половина волос — светлый, другая — темная). Некоторые девушки в шляпках с вуалью или коронах. Отдельные ребята в юбках и с макияжем.

Стройные и гладкие. Белокожие, темнокожие. Молодые (и даже малые, ведь родителей с детьми было немало) и зрелые.

Кажется посетители музыкального праздника не уступать в многообразии и пестроте лайн апа фестиваля. Среди артистов также были звезды 90-х, нулевых и настоящего, поп, рок, фолк, панк, электронной музыки и тому подобное. Очень гендерно-сбалансированный состав исполнителей и исполнительниц! Не исключено белокожие славяне на сценах! Темнокожих музыкантов также немало!

Люди — разные, интерес к музыке и открытость к новому — общая. Кто-то слушал танцуя, кто-то — лежа на траве, кто-то — сидя на пуфе. Но никто никому не мешал, не нарушал личные границы, хотя плотность людей на квадратный метр на концертах хедлайнеров была не малой.

И это удивляло! Несмотря на то, что количество людей и количество алкоголя в доступе как-то не мало этой согласии способствовать. Тем не менее за 3 дня, что я была на Atlas Weekend лукизма, секзизма и ейджизма я не заметила.

Эйджизм — это когда вас лишают возможностей из-за того, что вы слишком молод/а для чего-то, или уже вроде бы не достаточно энергичный/а, сексизм — это когда поступки, черты характера, профессии делятся на мужские и женские или если вы ведете себя не как "настоящий" мужчина "или" настоящая "женщина к вам возникает предвзятое отношение), лукизм — это оценка и акцент суждений, основанных на внешности и принятии/непринятии определенных ее черт

2. Здесь нет барьеров и нормализуется инвалидность

Уже второй фестиваль подряд концерты хедлайнеров сопровождаются сурдопереводом.

И это отдельная магия и произведение искусства созерцать как может выглядеть, а не звучать музыка! Какая она визуально экспрессивная и глубокая! Как через глаза попадает в самое сердце! Такая возможность, предоставленная оргкомандой фестиваля и спонсорами важна не только для людей с недостатками слуха! Она важна для каждого человека. Она нормализует инвалидность. Учите обращать внимание и понимать, что мы разные и эти различные потребности следует принимать во внимание. К тому же перевод на жестовый язык как элемент шоу разрывает устойчивое шаблон: музыка — звук — ухо — слышать.

Музыку можно видеть. И чувствовать не только через слух! Так может и с другим так же? Все не черно-белое, не однозначно и всегда вимир, видение, подход "Б"? И наши установки и суждения не всегда непоколебимая истина в последней инстанции "?

Вообще то, неадаптированность событий, явлений и проектов под нужды людей с ментальной или физической инвалидностью — это дискриминация названием ейблизм. Отсутствие пандусов или непринятие на работу по инвалидности — это проявления ейблизму.

Но это не про "Атлас". Люди с инвалидностью имеют возможность посещать фестиваль бесплатно. Более того, для них оборудован специальный смотровая площадка у основной сцены с хорошей видимостью сцены. И знаете, столько людей на колясках в одном месте я еще не видела. Я насчитала за одно посещение более 20. Более того, посетители на костылях и с палочкой также "смаковали" музыку.

Более того, в городке общественных организаций, также имеют возможность работать на фестивале, ОО "Группа активной реабилитации" предлагают желающим пройти небольшой путь человека, пользующегося инвалидной коляской, когда она выходит в город. Гарантировано лучше можно понять насколько далеко от безбарьерности наша страна, если чувствуешь как оно, передвигаться не в собственных двоих.

3. Здесь безопасно и можно не скрывать и не стесняться себя настоящей/го

В первый же день фестиваля на главной его сцене появился радужный флаг и певец Melovin сделал каминг-аут (открытое и добровольное признание человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству), заявив о своей бисексуальности.

Это столь же безопасное пространство удалось создать оргкомпанди проекту, что такое стало возможным. Первый публичный каминг-аут перед толпой в где-то 10000 человек — это очень смело! Ведь, к сожалению, наша страна все еще страдает гомофобие. Среди нас немало людей, готовых бить других людей за их инаковость. Но есть исключения! На Атласе, не то чтобы Хейт, полную поддержку и принятие права быть собой, права на свободу, любовь, достоинство продемонстрировала большинство посетителей и посетительниц (инстаграм сообщество, кстати, также поразила уровнем толерантности).

4. Atlas Weekend доступной меломанам и меломана вне зависимости от их состояния, профессии, места жительства

Здесь можно увидеть известных политиков и политики, предприниматели и бизнесвумен, меценаток и филантропов, общественных деятелей и активисток — представительство классического треугольника "Бизнес-Власть-Общество" реализовано полностью и во всем разнообразии. Увы, речь не об элите!

Уже традиционно первый или два первых дня фестиваля бесплатные для меломанского сообщества. Более того, фест в режиме реального времени (с последующим доступом к видео версии на Youtube) транслирует M1.

Поэтому не имеешь возможности купить билет — наслаждайся атмосферой и музыкой в бесплатные дни. Нет возможности посетить столицу — чувствуй вайб, просматривая трансляцию в онлайне или на ТВ!

4. Здесь создают возможности для тех, кто в них нуждается

Чтобы поддержать белорусов в этом году команда фестиваля сделала сцену для выступления групп из Беларуси. Молодые и нераскрученные музыкальные таланты также имеют шанс быть услышанными общественностью здесь.

Я не буду совсем идеализировать событие. Вероятно есть эксцессы и команда проекту их как-то быстро и незаметно нейтрализует.

В этом году я несколько переживала не разрушит ли это ежегодное инклюзивного-безопасное усиление "Атласа" выступление Валерия Меладзе. Ведь его желание усидеть на двух стульях между Россией и Украиной одновременно, отсутствие однозначной позиции по Крыму, гомофобные и сексистские высказывания в интервью каналу "Осторожно, Собчак" могли бы привести к возмущению, провокаций во время его выступления.

Но смотрим пункт 1 этого сообщения: ненависти и провокаций не было. Видимо, такие недовольны и возмущены действиями Меладзе, его словам и желаниям пройти промеж капельками люди, как, к примеру я, поставили уважение к ценителей его музыки, а не личности выше своих претензий!

Atlas Weekend показывает, что мы можем! Мы можем не судить, уважать инаковость, достоинство, свободу, ценить многообразие! Быть толерантными и получать удовольствие в инклюзивном среде!

Если допустить, что Atlas Weekend — модель Украины будущего? Если в прототипе мы можем. Если креативным предпринимателям — оргоманди "Атласа" удалось конфигурировать инклюзивный и приятный для всех пространство уже сегодня, то .... то ТОЧНО пора масштабировать этот опыт!

Как?

Начиная с себя! Когда каждый будет думать, планировать, принимать решения, в логике выше изложенных в пунктах 1-5, то может лет через 30 нам уже не нужно будет равняться на Швецией с Канадой?

PS

Еще в "Атласе" не сорят и эко-ответственно сортируют. Кто знает как оно работает, когда за 6 дней фестиваля обычно проходит более 500000 человек. Но это уже, конечно, не о инклюзивность.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку