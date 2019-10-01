Хейтеры — кто они?

Понятие "хейтер" появилось в нашей жизни недавно и означает людей, которые тратят свое время, силы и нервы на обсуждение чужих жизненных достижений, достоинств и недостатков. Кто они такие? Откуда взялись? Почему ведут себя именно так, а не иначе?

История вопроса

Понятие "хейтер" происходит от английского слова "hater", что в переводе означает "ненависть", что уже само по себе объясняет многое. Хейтеры — люди, для которых главным жизненным ощущением является, как минимум, неприязнь, а как максимум, ненависть.

На самом деле явление это не новое, хейтеры у каждого уважающего себя человека — особенно, женщин — были всегда, просто с появлением интернета они получили возможность объединяться в стаи и нападать на своих антикумиров, как свора бродячих собак на отбившегося от хозяина лабрадора. Но разве бабушки на скамейке, сопровождающие каждого проходящего мимо человека злобным шипением, не могут с полным правом носить это "гордое" звание? Они тщательно собирают информацию о своих соседях — кто на какие средства живет, кто к кому ходит, кто какую собаку выгуливает, чем ее кормит и на какие деньги все это покупает, а потом с удовольствием перемывают им кости. Те, кто сталкивался с таким хейтерингом, хорошо знает, как трудно порой бывает пройти сквозь такой строй — неприязнь ощущается буквально на физическом уровне.

Хейтеринг — явление молодежное

Психологи считают, что хейтеринг — явление молодежное. В его основе лежит максимализм, а с годами мы его теряем: трудно представить себе взрослого, умудренного опытом человека, который тратит силы, время и энергию на то, чтобы забросать грязью того, кто, возможно, никогда об этих гневных выпадах не узнает. К тому же первые хейтеры появились в молодежной рэперской среде, а уже потом это явление распространилось на представителей других культур и видов деятельности.

Хейтер или тролль?

Чем хейтеры отличаются от свирепствующих в интернете троллей — почему их выделили в отдельную группу? По большому счету, и те и другие — одного поля ягоды, но различие между ними все-таки есть. Тролли ненавидят все и вся, им все равно, на кого изливать свою злобу, поэтому они походя строчат комментарии везде и всюду. Хейтеры — специалисты узкого профиля, как правило, у них один объект ненависти, зато и "копают" они гораздо глубже — знают о своем антикумире все, иногда даже больше, чем он сам о себе.

Кто может стать хейтером

Кто рискует — при соответствующих обстоятельствах — стать хейтером? Оказывается, таких людей легко просчитать. Наверняка потенциальные ненавистники есть и в вашем окружении.

Прежде всего, они всегда и во всем ищут только негатив. Если вы рассказываете им какую-то позитивную жизненную историю, ищут в ней отрицательный подтекст, а хорошим новостям предпочитают плохие. В судьбах известных людей потенциальных хейтеров интересуют не достижения, а провалы и пикантные, если не сказать — жареные — факты. Увидев, что кто-то из знакомых сделал новую прическу или купил новое платье, такой человек никогда не сделает комплимент, а обязательно к чему-нибудь придерется. Они вообще часто говорят окружающим гадости и хамят знакомым и незнакомым людям. В любом добром поступке человека они ищут скрытую выгоду, с удовольствием сплетничают и обсуждают все и вся — без разбора. Что же касается себя, дорогих, то тут они находят только достоинства.

Причиной такого поведения, по мнению психологов, чаще всего становится закомплексованность. По какой-то причине человек — сознательно или подсознательно — считает себя неполноценным, не способным на какие-то поступки, чем-то обделенным. Вместо того чтобы бороться с жизненными обстоятельствами и добиваться своих жизненных целей, они начинают ненавидеть тех, кто к таким результатам уже пришел.

Впрочем, причиной такой реакции, как ни странно, может стать не только ненависть. Часто хейтеры злобствуют по отношению к тем, к кому испытывают симпатию, но иначе не могут привлечь к себе их внимание. Сомневаетесь? Тогда вспомните мальчика, который в школе дергал вас за косички или бил учебником по голове.

Не так безобидны, как кажется

Хейтеры не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Случается, что они не ограничиваются травлей объекта своей ненависти в интернете, а могут перейти и к активным действиям, результатом может стать не только порча имущества, но и физическое воздействие на человека. Впрочем, нападки в Сети тоже нельзя недооценивать — известны случаи, когда люди, на которых ополчились одноклассники или однокурсники, переживали нервный срыв, а то и вовсе сводили счеты с жизнью.

Ищем хорошее в плохом

Впрочем, как говорят в народе, нет ничего плохого, что не обернулось бы хорошим. В нашем случае все просто: если у вас появились свои собственные хейтеры, значит, вы добились жизненного успеха. Звезды, у которых есть свои собственные хейтеры, не только знают их "в лицо" (их, несмотря на смену ников и аватарок, выдает стиль и любимые словечки), но и общаются с ними. В каком тоне это делать — каждый решает для себя сам. Можно позлить тех, кто и без того вас ненавидит, еще больше, а можно проявить максимум доброжелательности и незлобивости и попытаться наладить с ними контакт. Правда, и в первом и во втором случаях вы вряд ли от них отделаетесь — почувствовав ответную реакцию, они только сильнее распаляются. Поэтому, возможно, лучшей реакцией будет игнорировать все злобные хейтерские выпады — когда-нибудь им надоест испытывать ваше терпение, и они переключатся на более благодарный в плане реакции объект.

Александра Волошина