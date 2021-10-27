Мила Кунис: голливудская актриса, родившаяся в Украине

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Досье звезды

Дата рождения: 14 августа 1983 года

14 августа 1983 года Знак Зодиака: Лев

Лев Год восточного календаря: Кабан

Кабан Место рождения: Черновцы, УССР

Черновцы, УССР Семейное положение: замужем

замужем Рост: 1,63 м

1,63 м Вес: 52 кг

52 кг Параметры: 88 – 60 – 89

Биография и карьера Милы Кунис

Милена Марковна Кунис – американская актриса, родом из Черновцов. Родилась 14 августа 1983 года в еврейской семье. Мать Эльвира была учительницей физики (в США – заведующей аптекой), отец Марк трудился на заводе инженером-механиком (в США работал таксистом), сейчас родители Милы на пенсии. Есть у нее и старший брат Михаил, он ученый. Когда Миле было 7 лет, семья эмигрировала в США. Как рассказывала Кунис в одном из интервью, переехать пришлось из-за проявления в СССР ненависти к евреям.

Мила Кунис / Getty Images

Новым домом для Милы стал Лос-Анджелес. Первое время девочке пришлось нелегко, она совсем не знала английского языка. Сейчас Мила вспоминает это время с улыбкой, а тогда она приходила домой после школы и сутками плакала. Совершенствовать английский ей помогло телешоу "Цена удачи", которое она смотрела.

Мила Кунис / Getty Images

В старших классах предприимчивые родители заметили в Миле актерский талант и отдали обучаться в школу актерского мастерства в Беверли-Хиллз. Там она встретила менеджера Сьюзен Кертис, которая сотрудничает с Кунис до сих пор.

Высшего образования у Милы Кунис нет, но она посещала некоторое время Калифорнийский университет и университет Лойола Мэримаунт, но из-за напряженного рабочего графика учебу пришлось бросить.

Мила Кунис / Getty Images

Актерскую карьеру начала в 1994 году (в 11 лет) со съемок в рекламе кукол Барби. Потом начала сниматься в небольших ролях в кино и сериалах. В период с 1996 по 1998-й снималась в фильмах "Дорогая, мы уменьшили себя" и "Джиа", где сыграла модель Джию Каранджи в детстве. Первый успех к ней пришел в 14 лет, когда Кунис снялась в ситкоме "Шоу 70-х", где играла вместе с Эштоном Катчером. Эта роль принесла ей много наград и номинаций, в числе которых YoungStar Award и Teen Choice Awards.

Мила Кунис / Getty Images

В 1999 году попробовала себя в новом амплуа – озвучила подростка Мег в мультсериале "Гриффины". Начало 2000-х было не очень удачным для Милы в плане карьеры. Она много снималась, но роли не были значительными и успешными.

В каких фильмах снималась Мила Кунис

Снималась в фильмах:

"Дни нашей жизни"

"Спасатели Малибу"

"Пиранья"

"Седьмое небо"

"Шоу 70-х"

"Вирус любви"

"Лагерь"

"В пролете"

"Макс Пэйн"

"Безумное свидание"

"Черный лебедь"

"Секс по дружбе"

"Третий лишний"

"Оз: Великий и Ужасный"

"Кровные узы"

"Очень плохие мамочки"

"Очень плохие мамочки - 2"

"Шпион, который меня кинул" и др.

В 2008-м произошел новый прорыв в карьере актрисы. Она снялась в фильме Николаса Столлера "В пролете". Критики положительно отозвались об игре Кунис, а сама комедия имела коммерческий успех. В том же 2008-м актриса снялась в экранизации одноименной культовой игры "Макс Пэйн", и снова успешно. Но настоящий успех и широкая популярность пришли после съемок в ленте Даррена Аронофски "Черный лебедь", где Мила сыграла с Натали Портман. Примечательно, что именно Натали предложила режиссеру кандидатуру Милы Кунис на роль Лили. Аронофски долго не раздумывал, сделал Миле предложение через Skype и утвердил на роль без прослушивания. Фильм был номинирован на пять премий "Оскар", а Кунис впервые была награждена премией "Сатурн" за лучшую женскую роль второго плана. Как утверждали критики, за эту роль Кунис могли номинировать и на "Оскар", но из шорт-листа ее вытеснила актриса Джеки Уивер.

Мила Кунис / Getty Images

После "Лебедя" карьера Кунис пошла вверх. Вместе с Джастином Тимберлейком в 2011-м она снялась в комедии "Секс по дружбе". А в 2012-м Мила сыграла в комедийной драме "Третий лишний", в 2013-м на экраны вышел фэнтезийный фильм "Оз: Великий и Ужасный". Более того, график Кунис уже расписан до конца 2014 года.

Мила Кунис / Getty Images

Вне кино Мила Кунис много снимается для глянца. С 2012 года является лицом Дома моды Christian Dior. Также на заре своей карьеры снималась в видеоклипах.

В 2013 году актриса появилась в роли ведьмы Теодоры в фэнтезийном фильме "Оз: Великий и Ужасный".

Мила Кунис / Getty Images

В 2016 году, впервые после "Третьего лишнего", Кунис приняла участие в комедийном проекте "Очень плохие мамочки". А в 2018 году Мила появилась в комедийном боевике "Шпион, который меня кинул".

В 2020 году актриса сыграла одну из своих немногих драматических ролей в фильме "Четыре хороших дня". В нем она перевоплотилась в наркоманку.

Мила Кунис / Associated Press

Личная жизнь Милы Кунис

С 2002 по 2010 год Мила встречалась с актером Маколеем Калкиным. 3 января 2011 года было подтверждено, что они закончили отношения.

В 2013-м стало известно, что Кунис готовится к свадьбе с Эштоном Кутчером. 30 сентября 2014 года родила дочь Уайетт Изабель Кутчер. В марте 2015-го стало известно, что Мила и Эштон секретно сыграли свадьбу. 30 ноября 2016 года у супругов родился второй ребенок — сын Димитрий Портвуд Кутчер.

Мила Кунис и Эштон Кутчер / Getty Images

Мила Кунис и Эштон Кутчер / Getty Images

Интересные факты о Миле Кунис

Журнал Esquire назвал Милу Кунис самой сексуальной женщиной в мире, а редакция Men's Health считает ее одной из 100 самых горячих женщин всех времен.

Мила Кунис / Getty Images

Актриса – большая поклонница интернета и называет себя "компьютерным ботаником". В свободное время любит играть в компьютерные игры и часто сидит в чатах под чужими именами. Однако аккаунтов в соцсетях не заводит.

Предпочитает сниматься в комедиях, обладает отличным чувством юмора.

Мила Кунис / Associated Press

Мила Кунис / Getty Images

Любит одежду в стиле 80-х. Обожает готовить.

Мила Кунис / Getty Images

Любимый бренд – Elie Saab.

Любимые исполнители – Мадонна, Майкл Джексон, Принц.

Мила Кунис на голливудской "Аллее славы" / Associated Press

Мила Кунис / Getty Images

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