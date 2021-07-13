Александр Стефанович ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Умер бывший муж Аллы Пугачевой, кинорежиссер Александр Стефанович.

Автор фильма "Женщина, которая поет" ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом пишет StarHit.

В сообщении говорится, что неделю назад сценарист попал в больницу с коронавирусом. Тогда у режиссера уже диагностировали обширное поражение легких. Как выяснилось, Александр сначала лечился дома. Через несколько дней его состояние резко ухудшилось. Тогда родственники решили позвонить в "скорую". Последние дни Стефанович провел в реанимации.

kinoteatr.ru

Заметим, Александр Стефанович — второй муж Аллы Пугачевой, они поженились в 1977 году. Брак продлился всего 3 года.

Напомним, в США умер актер Роберт Дауни-старший. Он прославился как сценарист и режиссер независимых фильмов.

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