В США умер актер Роберт Дауни-старший

Роберт Дауни-старший прославился как сценарист и режиссер независимых фильмов.

Известный режиссер и актер Роберт Дауни-старший умер в возрасте 85 лет в своем доме в Нью-Йорке.

Об этом информирует The Sun.

Роберт Джон Дауни-старший не только американский актер и режиссер, но и сценарист, продюсер, оператор и монтажер.

Роберт Дауни-старший прославился как сценарист и режиссер независимых фильмов. Некоторое время работал на коммерческой радиостанции. Фильм "Патни Своуп" (1969) стал одним из его первых работ, который сразу получил признание критики. В 1970 году он снял фильм "Отряд", в котором впервые сыграл его сын — Роберт Дауни-младший. После этого состоялся ряд творческих неудач, и Роберт начал употреблять наркотики.

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Его жена Элси Дауни ушла от него с детьми. Вторая жена, Лора Эрнст, помогла ему справиться с собой. Он снял фильм "Компания Хьюго" (1997) и оказался на вершине голливудского успеха. Через некоторое время Лора умерла. Дауни стойко перенес этот удар судьбы и не вернулся к употреблению наркотиков. По его собственному признанию, все это он обязан сделать ради памяти Лоры.

Напомним, что ранее в США скончался режиссер "Омена" и "Супермена".

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