"Большая стройка" на Хортице стартовала

В частности, в этом году планируют обновить холм с флагштоком.

Работы по обновлению культурных объектов острова Хортица официально начались в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая реставрация", которая является частью "Большой стройки".

В планах на этот год - обновить холм с флагштоком, Музей истории запорожского казачества и Казачий круг, сообщила Запорожская ОГА.

"Хортица - это национальный объект. Уже сейчас начался первый этап реконструкции Музея истории запорожского казачества и холма. Затем будет развитие Казачьего круга, прилегающей инфраструктуры. Это очень показательно, что возрождение объектов Хортицы находится в государстве на самом высоком уровне контроля", - отметил директор Национального заповедника Хортица Максим Остапенко.

По словам руководителя области Александра Старуха, все необходимые тендерные процедуры успешно проведены и определены подрядчики, сейчас к объектам стягивается техника и персонал.

"Ресурс есть - почти 100 миллионов гривен. Уже можно и нужно строить. Это 77,3 миллиона Министерства культуры и информационной политики в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая реставрация", они идут отдельной строкой, и почти 20 миллионов из областного бюджета. Более того, планируется выделить еще средства. То есть работы начинаются, Хортица будет возрождена", - заявил он.

Музей на острове закрылся шесть лет назад. Уже в этом году его планируют вновь открыть для посетителей.

Как пояснили в ОГА, большое внимание уделяется инклюзивности объектов Хортицы - например, дорожка на холм спроектирована под углом 5%, что соответствует нормам по доступности и позволит любому подняться на вершину. На каждые 0,8 м высоты предусматривается ровное место, где можно сделать перерыв.

Казачий круг станет пространством для проведения массовых мероприятий, таких как форумы и концерты.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в ходе "Большой реставрации" планируется за несколько лет комплексно обновить 150 объектов культурного наследия.

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