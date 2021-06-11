"Велике будівництво" на Хортиці стартувало

Зокрема, цього року планують оновити пагорб з флагштоком.

Роботи з оновлення культурних об’єктів острова Хортиця офіційно розпочалися в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велика реставрація", яка є частиною "Великого будівництва".

У планах на цей рік - оновити пагорб з флагштоком, Музей історії запорізького козацтва та Козацьке коло, повідомила Запорізька ОДА.

"Хортиця – це національний об’єкт. Вже зараз почався перший етап реконструкції Музею історії запорозького козацтва та пагорба. Потім буде розбудова Козацького кола, прилеглої інфраструктури. Це дуже показово, що відродження об’єктів Хортиці перебуває у державі на найвищому рівні контролю", - зазначив директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко.

За словами керівника області Олександра Старуха, всі необхідні тендерні процедури успішно проведено та визначено підрядників, наразі до об’єктів стягується техніка та персонал.

"Ресурс є - майже 100 мільйонів гривень. Вже можна та потрібно будувати. Це 77,3 мільйона від Міністерства культури та інформаційної політики в рамках програми Президента України Володимира Зеленського "Велика реставрація", вони йдуть окремим рядком, та майже 20 мільйонів з обласного бюджету. Більш того, планується виділити ще кошти. Тобто роботи розпочинаються, Хортиця буде відроджена", - заявив він.

Музей на острові закрився шість років тому. Вже цього року його планують знову відкрити для відвідувачів.

Як пояснили в ОДА, велика увага приділяється інклюзивності об’єктів Хортиці – наприклад, доріжка на пагорб спроєктована під кутом 5%, що відповідає нормам з доступності та дозволить будь-кому піднятися на вершину. На кожні 0,8 м висоти передбачається рівне місце, де можна зробити перерву.

Козацьке коло стане простором для проведення масових заходів, таких як форуми та концерти.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в ході "Великої реставрації" планується за декілька років комплексно оновити 150 об’єктів культурної спадщини.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання