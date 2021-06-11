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У Харкові на паркувальному майданчику згоріли чотири автомобілі

У Харкові на паркувальному майданчику згоріли чотири автомобілі

Причини масового займання наразі з’ясовують.

Пожежа на парковці у Харкові - вночі зайнялися чотири автомобілі, що стояли на майданчику поруч із житловим комплексом.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

 Два легковики встигли вигоріти вщент і відновленню не підлягають. Ще дві машини вдалося загасити рятувальникам, що приїхали на виклик. У автівок поплавилися бампери й пластикові деталі.

Причини масового займання наразі з’ясовують.

Нагадаємо, що у Дніпрі у середу, 9 червня, на кінцевій зупинці зайнялася маршрутка №106. Рятувальники приїхали за лічені хвилини, однак їхня допомога не знадобилася.

Новини України: вночі у Харкові 2 автомобілі вигоріли вщент, ще два вдалося загасити

Новини України: вночі у Харкові 2 автомобілі вигоріли вщент, ще два вдалося загасити