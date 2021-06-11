У Москві на Красній площі чоловік вистрілив собі в голову (відео)

У якому він стані - наразі невідомо.

Павло Крисевич поділився своїм маніфестом, який закінчувався фразою: "Перед кремлівською завісою буде постріл".

Про це 9 червня повідомляє Telegram-канал Readovka.

За даними телеграм-каналу, перед цим він зробив два попереджувальні постріли у повітря, а потім собі в голову. Його повалила і забрала поліція.

Подробиці події уточнюються.

Павло Крисевич відомий за перформансом на підтримку політв'язнів, який він влаштував 6 листопада 2020 року біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Тоді його розіп'яли на Хресті в образі Ісуса Христа і підпалили, кидаючи у вогонь томи кримінальних справ. За цю акцію він отримав 15 діб адміністративного арешту, а потім його відрахували з економічного факультету Російського університету дружби народів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання